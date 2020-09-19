Крупный владелец недвижимости реанимировал свой старый проект превращения давно заброшенных зданий за Сенной площадью в торговые центры, гостиницы, клубы. Но если раньше навести порядок во дворах за старейшим торговым местом Петербурга в направлении набережной Фонтанки мешала бюрократия, то теперь лебедем, щукой и раком стали частные собственники.

Про исторические трущобы позади станции метро «Сенная площадь» вспоминают нечасто: они спрятаны за высокими и более-менее чистыми фасадами первой линии. Земля там принадлежит частным лицам давно, но городские власти не интересовала судьба этих дворов. Дома второй половины XIX века по улице Гороховой 47-49 и примыкающий к ним участок с адресом Ефимова, 4 ещё в нулевых стали адресом проекта строительства комплекса гостиниц и торговых центров, но планам помешала смена губернатора в 2011 году. Удалось лишь немного облагородить часть помещений, сделав в них небольшой бизнес-центр и совсем крошечное арт-пространство. И вот, с начала этого года, территория по соседству с исторической площадью снова ожила.

На информационном щите перед стройплощадкой - краткое описание происходящего: на Гороховой 49Б «реконструкция нежилого здания под размещение административного центра». Срок выполнения работ — с июля 2020 года по июль 2021. Заказчик — Елена и Виктор Быстровы, Эдуард Горин и его компания ООО «Ковчег».



Фото: Даниил Большаков / «Фонтанка.ру» Фото: Даниил Большаков / «Фонтанка.ру»

Последний упоминался в публикациях «Фонтанки» в далёком 2007 году: тогда стало известно, что он со своей компанией ЗАО «Городское агентство по операциям с недвижимым имуществом» («ГАОНИ») с 1998 года стал собственником дворца-памятника федерального значения (похоже, что первым в стране) постройки ХIX века - Караульного дома Галерной гавани. Также он с Юлией Быстровой — его женой и бенефициаром «ГАОНИ», и ее родителями - являются совладельцами дома 49 на Гороховой. Он с Быстровыми выкупил у города часть помещений у Сенной площади и начал их реконструкцию.

На сайте компании «ГАОНИ» отмечены еще минимум 28 адресов - от офисов до дворцовых апартаментов. Все они продаются или сдаются в аренду. Среди них: Московский, 111, Большая Пушкарская,1 и Каменноостровский пр., 38/96.

Как раз одним из новых планов стала «реконструкция» Гороховой, 49. Здесь к лету 2021 года из комплекса зданий конца XIX века хотят организовать место, где появятся «бары, рестораны, банкетные залы, ночные клубы, букмекерские конторы, салоны красоты, спортивные клубы, йога, массаж, музеи, ателье и тематические бутики (одежда, товары для здоровья и т.д.)», - планы расписаны на сайте компании. Проект предусматривает и пешеходную зону от улицы Ефимова до Гороховой, которая станет «основной пешеходной улицей» в районе. Этот проход - от арки в одном из домов по Гороховой до Сенной площади существует давно, правда, не один год он перегорожен строительным забором. Как сообщили «Фонтанке» в «ГАОНИ», на проект ориентировочно планируют потратить около миллиарда рублей.

Фото: компания "ГАОНИ"

По информации из Росреестра, семья Быстровых также владеет зданием на Гороховой 47Б. Во дворе дома с 2014 года ведутся ремонтные работы. Там заявлена «хипстерская» площадка с офисами, магазинчиками и рестораном. Сразу же за модной территорией стоит флигель здания 47В по Гороховой. Он принадлежит другому инвестору - компании ООО «Гороховая 47», директор и владелец которой - Дмитрий Степанов. Здесь с 1883 года располагались склады. Сейчас оставшееся строение простаивает, но по информации представителя компании Елены Горшениной, организация занялась домом и хочет рано или поздно создать новый гостиничный комплекс. Недвижимость была выкуплена у города в апреле 2019 года.

В совсем далеком 2003 году «Фонтанка» рассказывала о планах на пешеходную зону между улицами Ефимова и Гороховой, тогда Горин хотел построить там многофункциональный центр «Дом Северовых». Фасады реконструируемых домов, представляющие историко-архитектурную ценность, обещали отреставрировать. Малоценные и аварийные дворовые флигели домов 47 и 49 по Гороховой улице предлагалось разобрать, чтобы выстроить на их месте новый ТЦ. Гостиница разместится частично в реконструируемом крыле дома 45 по Гороховой улице, частично – в корпусах дома 47. Элементы будущего комплекса - в проекте - образовывали единый объем с внутренними пассажами, запроектированными в виде атриумов со стеклянными кровлями. По требованию КГИОП верхушки стеклянных куполов не превысят 35 м, - заверяли проектировщики. Обещали и паркинг на 368 автомобилей. Заказчик проекта - то самое ЗАО «Городское агентство по операциям с недвижимым имуществом». В 2010 году при губернаторе Матвиенко Смольный продал на торгах «ГАОНИ» шесть участков на месте домов Гороховая 47, литеры А, Б, В и 49 и на улице Ефимова № 4а, литера Б. Территория была передана инвестору в аренду для проведения изыскательских работ. Зона готовилась к строительству крупного гостиничного комплекса. Но по информации представителей «ГАОНИ», пришедший на смену Матвиенко губернатор Полтавченко якобы наложил мораторий на этот проект. Подробностей не рассказывают, но жалуются, что компания потеряла из-за этого около миллиона долларов, а гостиница осталась лишь в мечтах.