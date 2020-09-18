Клип под названием «Артисты за мир — Любимую не отдают» вышел 17 сентября на ютьюб-канале белорусской группы «Аура». Участники коллектива, супруги Евгений Олейник и Юлия Быкова, написали к песне слова и музыку.

Российские музыканты приняли участие в записи песни, где рефреном звучит фраза, с которой президент Лукашенко обратился 4 августа к парламенту и народу во Дворце республики. Однако после реакции в сети многие из них заявили, что не знали о политической подоплеке произведения.

В записи ролика помимо белорусских музыкантов приняли участие их российские коллеги: Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая и Наталия Москвина. При этом в описании клипа ссылок на то, что он является политически ангажированным, нет.

Автор песни «Любимую не отдают» Евгений Олейник в разговоре с российскими СМИ подтвердил, что она написана в поддержку Александра Лукашенко, и уверил, что это был порыв сердца, а денег за нее он не получал.



После резонанса в СМИ российские участники стали уверять, что не знали о том, что произведение посвящено Лукашенко. Так, представительница Филиппа Киркорова сообщила «Открытым медиа», что «никакой песни в поддержку Лукашенко артист не исполнял», а исполнял песню «про мир и за мир, без политических подоплек и в поддержку мира». После того как короля русской эстрады закидали гневными комментариями в «Инстаграме» за участие в клипе, он ограничил возможность публиковать комментарии на своей странице.



Директор Александра Буйнова тем же «Открытым медиа» заявил, что певца привлекло к участию то, что его коллеги Киркоров и Басков уже согласились на запись: Буйнов «подумал, что это хорошая компания, чтобы спеть эту песню».



Представители еще двух участников клипа, Дианы Гурцкой и Николая Баскова, от комментариев по поводу участия в ролике отказались.

