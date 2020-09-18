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18.09.2020 18:40
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«Любимую не отдают». Киркоров, Басков и Буйнов спели вместе с белорусскими музыкантами песню в поддержку Лукашенко

Российские музыканты приняли участие в записи песни, где рефреном звучит фраза, с которой президент Лукашенко обратился 4 августа к парламенту и народу во Дворце республики. Однако после реакции в сети многие из них заявили, что не знали о политической подоплеке произведения.

Клип под названием «Артисты за мир — Любимую не отдают» вышел 17 сентября на ютьюб-канале белорусской группы «Аура». Участники коллектива, супруги Евгений Олейник и Юлия Быкова, написали к песне слова и музыку.

В записи ролика помимо белорусских музыкантов приняли участие их российские коллеги: Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая и Наталия Москвина. При этом в описании клипа ссылок на то, что он является политически ангажированным, нет.

Автор песни «Любимую не отдают» Евгений Олейник в разговоре с российскими СМИ подтвердил, что она написана в поддержку Александра Лукашенко, и уверил, что это был порыв сердца, а денег за нее он не получал.

После резонанса в СМИ российские участники стали уверять, что не знали о том, что произведение посвящено Лукашенко. Так, представительница Филиппа Киркорова сообщила «Открытым медиа», что «никакой песни в поддержку Лукашенко артист не исполнял», а исполнял песню «про мир и за мир, без политических подоплек и в поддержку мира». После того как короля русской эстрады закидали гневными комментариями в «Инстаграме» за участие в клипе, он ограничил возможность публиковать комментарии на своей странице.

Директор Александра Буйнова тем же «Открытым медиа» заявил, что певца привлекло к участию то, что его коллеги Киркоров и Басков уже согласились на запись: Буйнов «подумал, что это хорошая компания, чтобы спеть эту песню».

Представители еще двух участников клипа, Дианы Гурцкой и Николая Баскова, от комментариев по поводу участия в ролике отказались.

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Комментарии (6)

Печенеги и половцы
Менты, артисты, клоуны все на защиту цыганского барона
veteran78
Когда Ульянов.В.В. называл интеллигенцию "г...ом" то он именно Баскова с Киркоровым имел в виду.
COVID-2036
мнение любимой насекомое не интересует
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