В Московском районе при школе №544 открылся детский сад

В Московском районе, в 5-м Предпортовом проезде открылся муниципальный детский сад, рассчитанный на 50 мест. Как сообщают в компании Setl Group, двухэтажный садик стал отделением дошкольного образования средней школы №544 с углубленным изучением английского языка.

Внутри здания разместились спальни, игровые комнаты, музыкальный и физкультурный зал, кабинет логопеда, медицинский кабинет. Все необходимое оборудование для игр и учебы здесь уже есть. Например, музыкальный зал оснащен музыкальным центром и пианино, в спортзале есть канаты, гимнастические маты, детская беговая дорожка и велодорожка. Часть оснащения для детского сада приобретена застройщиком — это компьютеры, холодильник, плита, приборы для чистки овощей, мясорубка, стиральная, сушильная и швейная машины, стеллажи для игрушек и специальные стеллажи для санок. Компания также закупила детские кроватки, шкафчики для одежды.