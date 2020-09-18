В Московском районе при школе №544 открылся детский сад
В Московском районе, в 5-м Предпортовом проезде открылся муниципальный детский сад, рассчитанный на 50 мест. Как сообщают в компании Setl Group, двухэтажный садик стал отделением дошкольного образования средней школы №544 с углубленным изучением английского языка.
Внутри здания разместились спальни, игровые комнаты, музыкальный и физкультурный зал, кабинет логопеда, медицинский кабинет. Все необходимое оборудование для игр и учебы здесь уже есть. Например, музыкальный зал оснащен музыкальным центром и пианино, в спортзале есть канаты, гимнастические маты, детская беговая дорожка и велодорожка. Часть оснащения для детского сада приобретена застройщиком — это компьютеры, холодильник, плита, приборы для чистки овощей, мясорубка, стиральная, сушильная и швейная машины, стеллажи для игрушек и специальные стеллажи для санок. Компания также закупила детские кроватки, шкафчики для одежды.
Встроенный садик находится на территории проекта бизнес-класса «Москва». Во дворе садика располагаются три игровые площадки с песочницей, разноцветными качалками и теневыми навесами, а также благоустроена спортивная зона с гимнастическим комплексом и воротами для мини-футбола.