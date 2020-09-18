В Петербурге арестован «гаишник на миллион». Из-за него СОБР перетряхивал районное управление МВД

Петербургский полицейский Сархан Сулейманов арестован на два месяца по делу о крупной взятке. Его обвиняют в получении миллиона рублей от представителя угонного мира.



О заключении Сулейманова под стражу «Фонтанке» 18 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Меру пресечения с содержанием Сулейманова в СИЗО-1 по 15 ноября избрал Выборгский районный суд», — уточнили в пресс-службе.

Сархана Сулейманова задержали поздно вечером 15 сентября в кафе «Нуар» на улице Александра Матросова. Купюры-муляжи эквивалентом в миллион рублей ему передали за снисходительное отношение к угону автомобиля. Уголовное дело в отношении полицейского возбудили 16 сентября по статье 290 УК «Получение взятки в крупном размере».