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18.09.2020 15:01
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В Петербурге арестован «гаишник на миллион». Из-за него СОБР перетряхивал районное управление МВД

Петербургский полицейский Сархан Сулейманов арестован на два месяца по делу о крупной взятке. Его обвиняют в получении миллиона рублей от представителя угонного мира.

О заключении Сулейманова под стражу «Фонтанке» 18 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Меру пресечения с содержанием Сулейманова в СИЗО-1 по 15 ноября избрал Выборгский районный суд», — уточнили в пресс-службе.

Сархана Сулейманова задержали поздно вечером 15 сентября в кафе «Нуар» на улице Александра Матросова. Купюры-муляжи эквивалентом в миллион рублей ему передали за снисходительное отношение к угону автомобиля. Уголовное дело в отношении полицейского возбудили 16 сентября по статье 290 УК «Получение взятки в крупном размере».

28-летний Сулейманов служит в группе МТО отдельного специализированного батальона № 1 ДПС ГИБДД ГУ МВД Петербурга и области. До этой должности он четыре года работал в уголовном розыске 71-го отдела Петроградского УМВД. После задержания Сулейманова следствие и СОБР обыскали районное управление. По мнению СК, в связке с гаишником мог работать оперуполномоченный «угонной» группы Петроградского района.

Сулейманов просил домашний арест. Ему отказали. Следствие полагает, что полицейский может выехать в Грузию, откуда он родом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

SlawaPiter
Вроде сколько было указаний по Главку "оглы" не принимать...
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