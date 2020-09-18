Спорный круг в Красном Селе: ДТП с автобусом силовиков попало на видео
Перекрёсток с круговым движением около Арки Победы в Красном Селе — непростое место для автомобилистов, аварии там случаются регулярно. Утром 18 сентября столкнулись легковая машина и автобус.
На круге сходятся проспект Ленина, улица Восстановления, Кингисеппское и Гатчинское шоссе. Как сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте», сегодня там столкнулись «Фольксваген Поло» и автобус с цветографией Росгвардии, который пошёл на поворот на Кингисеппское шоссе от центра круга. «На место незамедлительно прибыла военная группа поддержки», — отмечается в паблике.
Администрация паблика отмечает неоднозначность ситуации: «Автобус повернул направо (двигаясь в то же время по главной дороге, если руководствоваться знаком), а «Фольксваген» с главной дороги съезжал, поэтому должен был уступить автобусу и перестроиться левее, на место автобуса. При съезде на Кингисеппское шоссе именно так. При съезде на Гатчинское шоссе и улицу Восстановления всё с точностью до наоборот». Здесь уже бывали спорные ДТП, и причина, как считают местные автомобилисты, в неразумной организации движения вокруг арки. В сегодняшнем ДТП придётся разбираться инспекторам Красносельского ОГИБДД, которые уже изучили место происшествия.