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18.09.2020 12:41
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Спорный круг в Красном Селе: ДТП с автобусом силовиков попало на видео

Перекрёсток с круговым движением около Арки Победы в Красном Селе — непростое место для автомобилистов, аварии там случаются регулярно. Утром 18 сентября столкнулись легковая машина и автобус.

На круге сходятся проспект Ленина, улица Восстановления, Кингисеппское и Гатчинское шоссе. Как сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте», сегодня там столкнулись «Фольксваген Поло» и автобус с цветографией Росгвардии, который пошёл на поворот на Кингисеппское шоссе от центра круга. «На место незамедлительно прибыла военная группа поддержки», — отмечается в паблике.

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Администрация паблика отмечает неоднозначность ситуации: «Автобус повернул направо (двигаясь в то же время по главной дороге, если руководствоваться знаком), а «Фольксваген» с главной дороги съезжал, поэтому должен был уступить автобусу и перестроиться левее, на место автобуса. При съезде на Кингисеппское шоссе именно так. При съезде на Гатчинское шоссе и улицу Восстановления всё с точностью до наоборот». Здесь уже бывали спорные ДТП, и причина, как считают местные автомобилисты, в неразумной организации движения вокруг арки. В сегодняшнем ДТП придётся разбираться инспекторам Красносельского ОГИБДД, которые уже изучили место происшествия.

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Комментарии (3)

eaglex
Какой спорный круг? Один не знающий ПДД в паблике написал ахинею, тепеь СМИ перепечатывают. А потом такие же олени примут как инструкцию, что можно поворачивать направо со второго ряда...
Кровокрас
"Фольксваген с главной дороги съезжал, поэтому должен был уступить автобусу и перестроиться левее" - а можно конкретный пункт ПДД ?
Владислав М
Нет там ничего неоднозначного. Там однозначная вина водителя автобуса. Видимо так "хорошо" в Росгвардии водителей готовят.
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