Перекрёсток с круговым движением около Арки Победы в Красном Селе — непростое место для автомобилистов, аварии там случаются регулярно. Утром 18 сентября столкнулись легковая машина и автобус.

На круге сходятся проспект Ленина, улица Восстановления, Кингисеппское и Гатчинское шоссе. Как сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте», сегодня там столкнулись «Фольксваген Поло» и автобус с цветографией Росгвардии, который пошёл на поворот на Кингисеппское шоссе от центра круга. «На место незамедлительно прибыла военная группа поддержки», — отмечается в паблике.