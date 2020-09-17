Минобр приготовил сюрприз старшеклассникам. Правила приема в вузы изменились
Минобразование утвердило новые правила приема в вузы. Порядок поступления на бакалавриат, специалитет и магистратуру изменится для тех, кто окончит школу в 2021/22 учебном году. «Фонтанка» перечисляет главные изменения.
Единый конкурс
Вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям, а разделить потоки уже после первого или даже второго курса. Раньше конкурс можно было проводить только раздельно. Выходит, что ситуации, при которых на редкую специальность в рамках, например, филологии или востоковедения, набирают всего несколько человек и абитуриенту надо уже при поступлении определиться со специализацией, уйдут в прошлое.
Вступительные по нескольким предметам
Вузы наконец-то получат возможность установить вступительные испытания по нескольким предметам. Абитуриенты смогут выбрать, какие испытания пройти, а по каким предметам представить результат ЕГЭ. Например, для поступления нужны физика и информатика. Один предмет можно будет сдавать, а другой зачтут по ЕГЭ. Вероятно, это нововведение будет востребовано на специальностях, связанных с информационными технологиями, куда обычно стремятся «стобалльники» и «олимпиадники».
Для тех, у кого уже есть высшее или среднее образование
Абитуриентам, у которых уже есть высшее или среднее образование, больше не придется сдавать ЕГЭ — вузы установят для них вступительные испытания на свое усмотрение.
На сколько направлений одновременно
Вузы сами решат, на какое количество специальностей и направлений разрешать поступать абитуриенту. Раньше их число не должно было превышать 3. Теперь будет не менее 2, но не более 10.
Обновление конкурсных списков
Конкурсные списки во время вступительной кампании должны обновляться не менее 5 раз в день. Раньше вузы могли обновлять их только раз в день, и поступающие не могли получить актуальную информацию о конкурсе.
Два этапа
По программам бакалавриата и специалитета зачисление на очные бюджетные места будет проходить в два этапа. Сначала зачислят льготников, целевиков и тех, кого принимают без экзаменов, например по результатам олимпиад. Затем начнется основной этап зачисления. Раньше этот этап делили на две волны, и у вуза могли остаться не заполненные места, потому что абитуриенты, набравшие больше баллов, могли в последний момент выбрать другое место обучения. Теперь после основной волны вузы будут заполнять свободные места на основании конкурсных списков.
В электронном виде
Все вузы без исключения обязаны принимать документы абитуриентов в электронном виде.
Документ
Сами правила можно прочитать здесь.