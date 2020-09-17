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Минобр приготовил сюрприз старшеклассникам. Правила приема в вузы изменились

17.09.2020 23:38
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Минобр приготовил сюрприз старшеклассникам. Правила приема в вузы изменились

Минобразование утвердило новые правила приема в вузы. Порядок поступления на бакалавриат, специалитет и магистратуру изменится для тех, кто окончит школу в 2021/22 учебном году. «Фонтанка» перечисляет главные изменения.

автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
1

Единый конкурс

Вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям, а разделить потоки уже после первого или даже второго курса. Раньше конкурс можно было проводить только раздельно. Выходит, что ситуации, при которых на редкую специальность в рамках, например, филологии или востоковедения, набирают всего несколько человек и абитуриенту надо уже при поступлении определиться со специализацией, уйдут в прошлое.

автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
2

Вступительные по нескольким предметам

Вузы наконец-то получат возможность установить вступительные испытания по нескольким предметам. Абитуриенты смогут выбрать, какие испытания пройти, а по каким предметам представить результат ЕГЭ. Например, для поступления нужны физика и информатика. Один предмет можно будет сдавать, а другой зачтут по ЕГЭ. Вероятно, это нововведение будет востребовано на специальностях, связанных с информационными технологиями, куда обычно стремятся «стобалльники» и «олимпиадники».

автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
3

Для тех, у кого уже есть высшее или среднее образование

Абитуриентам, у которых уже есть высшее или среднее образование, больше не придется сдавать ЕГЭ — вузы установят для них вступительные испытания на свое усмотрение.

автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
4

На сколько направлений одновременно

Вузы сами решат, на какое количество специальностей и направлений разрешать поступать абитуриенту. Раньше их число не должно было превышать 3. Теперь будет не менее 2, но не более 10.

автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
5

Обновление конкурсных списков

Конкурсные списки во время вступительной кампании должны обновляться не менее 5 раз в день. Раньше вузы могли обновлять их только раз в день, и поступающие не могли получить актуальную информацию о конкурсе.

автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
6

Два этапа

По программам бакалавриата и специалитета зачисление на очные бюджетные места будет проходить в два этапа. Сначала зачислят льготников, целевиков и тех, кого принимают без экзаменов, например по результатам олимпиад. Затем начнется основной этап зачисления. Раньше этот этап делили на две волны, и у вуза могли остаться не заполненные места, потому что абитуриенты, набравшие больше баллов, могли в последний момент выбрать другое место обучения. Теперь после основной волны вузы будут заполнять свободные места на основании конкурсных списков.

автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
7

В электронном виде

Все вузы без исключения обязаны принимать документы абитуриентов в электронном виде.

автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
8

Документ

Сами правила можно прочитать здесь.

автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ
автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ

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Комментарии (1)

249440261
в п.3 речь о среднем профессиональном образовании
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