«Не надо кидаться». Защитники гаражей на Пулковском шоссе устроили потасовку с чиновниками Смольного, которые пришли сносить боксы
Снос гаражей на Пулковском шоссе (восточнее дома 34, корпус 2, литера А) обернулся стычкой с участием владельцев боксов и чиновников Смольного, которые пришли их сносить. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом Петербурга, 17 сентября его сотрудники начали освобождать территорию около 3,5 тыс. кв. м, чтобы потом построить на этом месте школу.
Прав на территорию у гаражников не было. Договор с гаражно-строительным кооперативом ЗАО «Лето» был расторгнут еще в конце 2010 года в связи с ликвидацией юридического лица, участок снят с государственного кадастрового учета, договорными отношениями с городом не обременен. Но владельцы боксов продолжили использовать землю, задолженность перед городским бюджетом составляет более 130 тысяч рублей.
Один из них попытался оказать противодействие сотрудникам ГКУ «Центра повышения эффективности использования государственного имущества», подведомственного ККИ. «Мужчина вёл себя агрессивно, толкал сотрудников, препятствовал проведению работ», — сказали в комитете. «Не надо кидаться», — отозвались чиновники и продолжили работу. Сотрудники полиции остановили нападавшего, по факту столкновения было подано заявление в правоохранительные органы для привлечения гражданина к ответственности.
ККИ