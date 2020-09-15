«Аэрофлот» поднял цены на перевозку животных

До этой даты международная перевозка комнатного животного, птицы или служебной собаки в багажном отсеке стоила 75 евро или 75 долларов. Например, под эту категорию попадали «международные перевозки от пунктов США», «до пунктов США», «от/до Кубы», «от/до пунктов Азии» и даже «другие перевозки». После 15 сентября полет из США обойдется уже в 200 долларов, а международные перевозки до Америки, от/до Кубы, от/до пунктов в Азии стоят по 200 евро.

После ужесточения правил перевозки домашних животных «Аэрофлот» изменил тарифы. На сайте авиакомпании появились багажные тарифы на перевозку животных до 15 сентября и после.

Подорожал и полет животного в багажном отсеке между пунктами назначения в европейской и азиатский частях РФ. Раньше стоимость составляла 3750 рублей, а сейчас — 5000. При этом цена на перевозку внутри одной зоны РФ осталась прежней — 3750 рублей.

Провоз животного в салоне также подорожал на некоторых направлениях. Если до 15 сентября между пунктами, расположенными в европейской и азиатской частях России, можно было провести контейнер с питомцем весом 8 кг за 3750 руб., то теперь придется отдать 5000. Выросли тарифы и на полет по некоторым международным направлениям. Например, до 15 сентября животное можно было в салоне вывезти из США за 75 долларов, а теперь на это требуется уже 120.

Накануне «Аэрофлот» объявил об ужесточении регламента перевозки домашних животных. Например, вводится правило «один пассажир — одно животное». Исключения сделаны для детёнышей, однако тем, кто везет больше одной взрослой особи, предлагают «воспользоваться услугами грузового подразделения».