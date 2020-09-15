Экс-кандидат в муниципальные депутаты задержан за покушение на убийство. Петербурженка получила удар шилом в шею

Как сообщает СК, нападение произошло 14 сентября на Среднем проспекте. 45-летний мужчина был пьян и поругался со случайной прохожей, слово за слово — и он воткнул ей в шею шило. Как уточняет ведомство, 41-летняя женщина в тяжелом состоянии, а нападавшему предъявлено обвинение. Меру пресечения ему пока не определили.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Васильевского острова Сергея Баркана. Его фамилия мелькает в списках членов участковых избирательных комиссий, он и сам прорывался в депутаты.

По информации «Фонтанки», женщину увезли в больницу около часа ночи 14 сентября, подозреваемого задержали ближе к четырем утра, практически на том же месте.

Им оказался василеостровец, 45-летний Сергей Баркан. О себе он заявил как о безработном, а в «анамнезе» у него суд по делу о покушении на мошенничество и незаконном хранении оружия.

В прошлом году Баркан пытался стать муниципальным депутатом, но в Сети можно найти решение МО № 7 Васильевского острова о его исключении из списка кандидатов — на основании личного заявления. Как еще зарегистрированный кандидат, он пытался оспорить конкуренцию в лице кандидата Замаревой, но суд ему отказал. Некоторые СМИ в соцсетях сообщали, что Баркан был в числе жалобщиков, по заявлению которых с выборов сняли владелицу петербургского кафе «Добродомик» Александру Синяк. В марте этого года его зачислили в резерв составов участковых комиссий.

Писала о Сергее Баркане и «Фонтанка». В 2006 году человек с такими ФИО занимал должность заместителя начальника отдела по неформальным молодежным движениям центра профилактики безнадзорности и наркозависимости при комитете по молодежной политике и связям с общественностью правительства Петербурга. 14 лет назад на него как на виновного в пытках указали нацболы.