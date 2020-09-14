Десять миллионов за смерть сына требует петербурженка у НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

Жительница Петербурга судится с НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Ее сын умер на третий день после выписки.



О намерении Марины Калачевой через Санкт-Петербургский городской суд взыскать 10 миллионов рублей с института скорой помощи «Фонтанке» стало известно 14 сентября.



В материалах дела описан предмет спора. Молодого петербуржца 1 ноября 2018 года доставили в НИИ Джанелидзе с острым отравлением этанолом. На следующий день, указывает Марина Калачева в иске, ее сына выписали. Через несколько часов мужчина упал на улице с высоты собственного роста, потеряв сознание. Его госпитализировали в Александровскую больницу с диффузной травмой головного мозга. На третьи сутки он умер.

