Десять миллионов за смерть сына требует петербурженка у НИИ скорой помощи им. Джанелидзе
Жительница Петербурга судится с НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Ее сын умер на третий день после выписки.
О намерении Марины Калачевой через Санкт-Петербургский городской суд взыскать 10 миллионов рублей с института скорой помощи «Фонтанке» стало известно 14 сентября.
В материалах дела описан предмет спора. Молодого петербуржца 1 ноября 2018 года доставили в НИИ Джанелидзе с острым отравлением этанолом. На следующий день, указывает Марина Калачева в иске, ее сына выписали. Через несколько часов мужчина упал на улице с высоты собственного роста, потеряв сознание. Его госпитализировали в Александровскую больницу с диффузной травмой головного мозга. На третьи сутки он умер.
Истица полагала, что ее сына недолечили в НИИ им. Джанелидзе, не выбрав адекватную методику лечения, и его падение было вызвано инсультом или инфарктом либо другим сердечно-сосудистым заболеванием.
В качестве компенсации морального вреда за потерю родственника Марина Калачева просила 10 миллионов рублей.
В НИИ им. Джанелидзе обвинения в неоказании помощи отвергают. По утверждению администрации стационара, пациент самовольно отказался от лечения и ушел, не дожидаясь оформления документов. До ухода ему в полном объеме проводилась инфузионно-дезинтоксикационная, нейрометаболическая и симптоматическая терапии, показанные при отравлении этанолом. Эксперты городского бюро судмедэкспертизы не нашли причинно-следственной связи между смертью от мозговой травмы и оказанием помощи в НИИ им. Джанелидзе. Вскрытие не нашло признаков инфаркта или инсульта.
Иск в первой инстанции рассматривал Фрунзенский районный суд. Он доверился экспертам и отказал Калачевой в компенсации, признав за ней право обратиться в Санкт-Петербургский городской суд. Апелляционная жалоба подана и принята к рассмотрению. У НИИ им. Джанелидзе есть время до 5 октября предоставить возражения, уточнили 14 сентября «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.