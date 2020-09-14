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14.09.2020 15:07
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В Красноярске нашествие тли и божьих коровок: насекомые заполнили улицы и автобусы, местным жителям приходится расчищать себе дорогу

Красноярск уже второй день подряд атакуют полчища тли и божьих коровок. По словам ученого, насекомые летят на зимовку и к месту отложения яиц.

Насекомые заполонили улицы сибирского города. Они массово скапливаются в общественном транспорте, а в некоторых местах жителям города приходится даже расчищать себе дорогу ногой — на «дороге» из тли легко подскользнуться.

endorph.in

«Все началось вчера, такого раньше не было. Это впервые! Мало того, у нас не только тля, но и божьи коровки. Насекомых очень много по всему городу», — рассказала корреспонденту «Фонтанки» жительница Красноярска.

«Все началось вчера, такого раньше не было. Это впервые! Мало того, у нас не только тля, но и божьи коровки. Насекомых очень много по всему городу», — рассказала корреспонденту «Фонтанки» жительница Красноярска.

Как сообщает NGS24.RU, такое количество насекомых характерно для этого периода.

«Все деревья и частично поля также покрыты тлей в это время года. Они летят к месту отложения яиц», — объяснила кандидат биологических наук Елена Борисова NGS24.RU.

Также специалист пояснила, что в сентябре божьи коровки летят на зимовку. Они держат курс в сторону сопок, чтобы перезимовать в скалах и на камнях.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Нашествие саранчи - какая там по счету казнь(или кознь?) египетская?
DEMOMON
Ну, во-первых, поскользнуться.
А вот опасность существует не сколько для людей, сколько для автомобилистов. На этих букашках можно тоже не хило улететь с дороги. Надо зачищать трассы.
a.159753123
Всё контролируемо, плановый рост численности тли под контролем специально обученных божьих коровок. Всё растёт наряду с благосостоянием. С - стабильность. А местная жительница - цинично врет, что впервые такое.
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