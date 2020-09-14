Насекомые заполонили улицы сибирского города. Они массово скапливаются в общественном транспорте, а в некоторых местах жителям города приходится даже расчищать себе дорогу ногой — на «дороге» из тли легко подскользнуться.

Красноярск уже второй день подряд атакуют полчища тли и божьих коровок. По словам ученого, насекомые летят на зимовку и к месту отложения яиц.

«Все началось вчера, такого раньше не было. Это впервые! Мало того, у нас не только тля, но и божьи коровки. Насекомых очень много по всему городу», — рассказала корреспонденту «Фонтанки» жительница Красноярска.

«Все началось вчера, такого раньше не было. Это впервые! Мало того, у нас не только тля, но и божьи коровки. Насекомых очень много по всему городу», — рассказала корреспонденту «Фонтанки» жительница Красноярска.



Как сообщает NGS24.RU, такое количество насекомых характерно для этого периода.



«Все деревья и частично поля также покрыты тлей в это время года. Они летят к месту отложения яиц», — объяснила кандидат биологических наук Елена Борисова NGS24.RU.



Также специалист пояснила, что в сентябре божьи коровки летят на зимовку. Они держат курс в сторону сопок, чтобы перезимовать в скалах и на камнях.

