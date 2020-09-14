Курсант ВМА «помогал» студентам со сдачей экзаменов за деньги. Обошлось штрафом и благотворительностью

Порядка трехсот тысяч рублей заработал на своих курсант Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Мурад Курбаналиев. Он обещал решить вопрос со сложными экзаменами и просто складывал деньги в карман.



О приговоре 14 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов. Как было установлено в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде, Курбаналиев обещал студентам академии помочь со сдачей экзаменов взамен на денежное вознаграждение. На деле никак на оценки студентов он повлиять не мог и попросту обманывал учащихся. На нем девять эпизодов мошенничества, а общая сумма ущерба — почти триста тысяч рублей.