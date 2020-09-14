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14.09.2020 13:27
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Курсант ВМА «помогал» студентам со сдачей экзаменов за деньги. Обошлось штрафом и благотворительностью

Порядка трехсот тысяч рублей заработал на своих курсант Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Мурад Курбаналиев. Он обещал решить вопрос со сложными экзаменами и просто складывал деньги в карман.

О приговоре 14 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов. Как было установлено в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде, Курбаналиев обещал студентам академии помочь со сдачей экзаменов взамен на денежное вознаграждение. На деле никак на оценки студентов он повлиять не мог и попросту обманывал учащихся. На нем девять эпизодов мошенничества, а общая сумма ущерба — почти триста тысяч рублей.

Когда все вскрылось, он признал вину и согласился на особый порядок, дополнительно к раскаянию перечислил 40 тысяч рублей в благотворительный фонд и вернул деньги обманутым. Суд учел, что ранее Курбаналиев не привлекался, и наказал его штрафом в 120 тысяч.

Страница Курбаналиева в соцсети позволяет предположить, что он профессиональный спортсмен, однако и это оказалось обманом. Как и многие уроженцы Дагестана, в качестве аватарки он выбрал портрет дзюдоиста, заслуженного мастера спорта, чемпиона России и бронзового призера чемпионата мира Камала Гаджи-Курбанович Хан-Магомедова.

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