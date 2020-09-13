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13.09.2020 13:40
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Печать

Бонус от заведения. «Яндекс.Лавка» привезла петербурженке вместе с заказом ведро с мочой

Клиент сервиса «Яндекс.Лавки» уверяет, то получила к своему заказу неожиданное дополнение. В ночь с 12 на 13 сентября курьер привез ей вместе с едой ведро с жидкостью желтого цвета, по характерному запаху - с мочой, рассказала петербурженка в своем твиттере, прикрепив фото.

По ее словам, директор сервиса Илья Красильщик принес ей извинения по телефону, а компания вернула деньги за доставку.

Илья Красильщик в Facebook назвал ситуацию «дикой».

«Такого никогда раньше не случалось, не то что с ведром, а вообще с инородными предметами в пакетах Лавки», - сообщил он. По словам директора сервиса, «бонус» появился после того, как заказ был сформирован: при сборке ничего постороннего туда попасть не могло. Курьеру передали пакет «в том же состоянии», сообщил он, приложив видеозаписи. С самим доставщиком связаться не удалось, но он «навсегда отстранен» от доставки заказов «Яндекс.Лавки», добавил Красильщик. Теперь компания думает, как надежнее закрывать пакеты

Сама покупательница предположила, что курьер «просто устал». «Ему некогда между заказами дойти до сортира, так что в машине у него «специально обученное ведро».

Почему это ведро оказалось в пакете с заказом - другой вопрос», - написала она. И тут же добавила: к «Яндекс.Лавке» вопросов не имеет.

В соцсетях ситуация уже стала темой для шуток и мемов. «Наконец-то найдена одна из подмененных допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014», - написал один из пользователей. Другой совместил фото ведра с логотипом одного из профильных сервисов.

На прошлой неделе скандал произошел с другой службой доставки - Delivery Club. Курьер после выполнения заказа настойчиво напрашивался домой к клиентке, чтобы «провести время вместе». Женщина пожаловалась в службу поддержки, но сотрудник предложил ей замять этот оскорбительный инцидент за 200 рублей. Delivery Club пообещали сделать недоступными номера клиентов для курьеров после неприятного инцидента.

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Комментарии (17)

Wuhan Proletarian
Ведущий радио "Маяк": Это мы (проникновенно)! Это про нас (с нотками гордости)!
any_5e4cfc41eb9fb
Скажи ещё спасибо, что живой. (с)
Pastulat0
Вот ещё, возмущаться вздумали.
А ничего, что новые дома с душком аммиака и прочей добавкой ввиде бонуса для прочности бетона и гипрока с штукатуркой?

В таких домах доставка посылки или еды курьером по запаху и виду ничем отличаться не будет.
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