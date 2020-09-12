Вместо крестного на Невском проспекте утром 12-го сентября привычно мелькали автомобили. Но это не помешало верующим тесно набиться в Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры. Торжественную литургию, которую в честь праздника отслужил митрополит Варсонофий, плечом к плечу слушали губернатор и спикер Заксобрания.

Пока в соборе шла литургия, территория Лавры постепенно заполнялась петербуржцами. На входе их встречала полиция и рамки металлодетекторов — проверяли на запрещенное. Маски раздавали всем желающим. Сувенирные и церковные лавки оживленно торговали, уже на улице можно было уловить запах свежего хлеба.



В честь праздника божественную литургию и молебен в Свято-Троицком соборе возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На первых рядах теснились камеры, за ограждением службу слушали губернатор Александр Беглов и председатель парламента Вячеслав Макаров. Глава законодательной власти крестился значительно чаще, чем первое лицо города, да и одет был строже: в отличие от градоначальника, Макаров был при галстуке. Он слушал литургию, опустив голову. Беглов, напротив, глядел прямо перед собой.

За ограждением батюшки безуспешно пытались расставить прихожан с соблюдением социальной дистанции. «Братья и сестры, встаньте друг от друга подальше!, - увещевал священнослужитель строго. - О чем я вас предупреждал? То же самое здесь. Скопились!» «Маски. Маски где? - продолжал он инспекцию. Средствами защиты некоторые верующие и правда пренебрегли, но у большинства маски были на лицах.



Фото: Ирина Корбат Фото: Ирина Корбат Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Павел Каравашкин Фото: Ирина Корбат Фото: Павел Каравашкин Фото: Ирина Корбат Фото: Павел Каравашкин

После окончания службы Варсонофий обратился к прихожанам. «Последние шесть лет по Невскому проспекту по случаю праздника совершался многотысячный общегородской крестный ход. В этом году он не состоялся в силу известных причин. Бог даст, в следующем, 2021 году, когда будем торжественно отмечать 800-летие со дня рождения святого Александра, все встанет на свои места», - говорил владыко. Он заявил, что, будучи военачальником, Александр Невский не стремился воевать и проливать кровь. Варсонофий поздравил всех именинников, кто носит имя Александр, с днем ангела и в первую очередь, «дорогого Александра Дмитриевича». Митрополит поблагодарил губернатора за труды и старания, чтобы «все получили лекарства, необходимые для излечения этой болезни», и вручил Беглову святую икону с изображением небесного покровителя Петербурга.



«Пандемия внесла коррективы в наши планы, но мы все равно сегодня собрались здесь, в духовном центре нашего города, в Лавре. В годы блокады Лавра была укрепрайоном, здесь располагался госпиталь, здесь жили люди, готовили хлеб для блокадного Ленинграда, здесь были склады для боеприпасов», - неожиданно напомнил собравшимся Беглов, видимо мыслями еще оставшийся в другой дате, в 8-м сентября.

Когда слово дали спикеру парламента, тот привычно констатировал, что Россия является последней миродержавной силой на планете Земля. «Это то, что спасает весь мир», - сказал он, не уточнив, от чего. «Святой благоверный княже Александр Невский, моли Бога о нас», - призвал Макаров. «Аминь», - подсказал митрополит. «Аминь», - спохватился глава парламента.



После окончания службы руководители светской власти города проследовали в соседнее здание. Председатель ЗакСа твердым шагом возглавлял процессию. Губернатора же замедлить шаг вынудила пожилая женщина, подошедшая к нему. Градоначальник приобнял ее, но разговор был недолгим — даму перенаправили к чиновнику из губернаторской свиты.



«Я многодетная мать, осталась без пенсии. Кинули на квартиру когда-то на Авиаконструкторов. Восемь детей у меня, одна дочка погибла. Вот, Лавра иногда кормит. Обратилась вот к губернатору», - рассказала на просьбу пояснить цель обращения к градоначальнику корреспонденту «Фонтанки» женщина, представившаяся Верой. «Поможет?» «Не знаю, я думаю, что все это бесполезно. Но обещали». «Даже на жетон нет, обратилась к губернатору — дайте хоть тысячу. Сказал: «у меня нет с собой денег», - рассказала она. Пролить свет на обстоятельства, при которых она потеряла источник дохода, женщина отказалась: «Так получилось». На вопрос, помогают ли ей дети, пояснила, что такой возможности нет: 10 внуков и 2 правнука. После чего поздравила с праздником, попрощалась и ушла.

Гостей праздника, тем временем, пригласили к сооруженной у собора сцене на торжественную часть. За прилавками с горячими напитками и съестным царило нетерпение. Чай предстояло подождать до закипания воды, кофемашина то и дело отключалась от питания. Горожане воспряли было, когда на подносах появились горячие порожки. Но оживление было недолгим: «Пирожки продаем только с 13.00». часы показывали, что до заветного момента еще 40 минут.



У прилавка монастырской сыроварни корреспондента и всех желающих угощали на дегустации. Мастер-сыровар рассказал, что проблем с сырьем для изготовления нет. «А сыры с плесенью вы не делаете?» - с надеждой поинтересовался корреспондент. «Делаем, но мало. Их полгода выдерживать надо, переворачивать», - объяснил мужчина.

Праздничный концерт открыл ансамбль «Гардарика»: девушки в белых платьях танцевали с российскими троколорами. Потом на сцене появились Беглов, Макаров и Варсонофий. Губернатор наградил митрополита знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом», но в целом речи всех спикеров дублировали сказанное на литургии. «У нас говорят: мал золотник да дорог», - прокомментировал губернатор врученную митрополиту награду. Первые лица города сошли со сцены, и на ней потекла традиционная праздничная жизнь: выступления, награждения, поздравления.

Свою лепту внес епископ Кронштадтский Назарий, наместник Александро-Невской Лавры, который во время награждения победительниц фотоконкурса напомнил, «что во время Великой Отечественной войны самые лучшие и зоркие снайперы были женщины».

