Надежда нуждается в помощи

«Дочь появилась на свет раньше срока, роды были очень тяжёлыми – я вынашивала двойню, но выжила только Надя. С первых дней она развивалась с задержкой. В полгода поставили диагноз ДЦП, а потом появились сопутствующие заболевания: эпилепсия, почечная недостаточность, спастический тетрапарез – паралич рук и ног.

Наденька не может сама передвигаться, даже сидит только с поддержкой – либо у меня на коленях, либо в инвалидном кресле. У неё ограничена подвижность суставов, искривлён таз, позвоночник, стопы. Несмотря на все болезни, дочка улыбчивая и жизнерадостная.



В прошлом году Надя поступила в первый класс коррекционной школы. Инвалидное кресло после занятий мы оставляем там, потому что забирать его домой сложно – оно весит почти 40 килограммов, да и по улице его катить нельзя, оно предназначено для помещения. Получилось, что теперь дома у дочки нет коляски. За госсчет выдать нам новую не могут, так как мы уже получили помощь. Ортопеды рекомендовали Наде коляску с динамической спинкой. Пожалуйста, помогите собрать средства на её покупку! Я воспитываю дочь одна, живем на пособия». Галина Железнова, Санкт-Петербург.



Мария Погольская, ортопед Реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):



«Наде рекомендовано кресло-коляска с динамической спинкой, со специальными корректирующими поддержками, позволяющими удерживать тело ребенка в правильном положении. Данным характеристикам полностью соответствует кресло "Майгоу"».

