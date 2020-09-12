Надежда нуждается в помощи
У Нади ДЦП и целый список сопутствующих заболеваний. Она передвигается только на инвалидной коляске. Но та, которая сейчас есть у девочки, предназначена для помещений – ею Надя пользуется в школе, где и оставляет после занятий. Врачи рекомендуют коляску с динамической спинкой. Но получить её за госсчёт нет возможности – один раз помощь девочке уже была оказана.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Надя Железнова, 9 лет.
Детский церебральный паралич.
Требуется инвалидное кресло-коляска. Не хватает 340 660 руб.
«Дочь появилась на свет раньше срока, роды были очень тяжёлыми – я вынашивала двойню, но выжила только Надя. С первых дней она развивалась с задержкой. В полгода поставили диагноз ДЦП, а потом появились сопутствующие заболевания: эпилепсия, почечная недостаточность, спастический тетрапарез – паралич рук и ног.
Наденька не может сама передвигаться, даже сидит только с поддержкой – либо у меня на коленях, либо в инвалидном кресле. У неё ограничена подвижность суставов, искривлён таз, позвоночник, стопы. Несмотря на все болезни, дочка улыбчивая и жизнерадостная.
В прошлом году Надя поступила в первый класс коррекционной школы. Инвалидное кресло после занятий мы оставляем там, потому что забирать его домой сложно – оно весит почти 40 килограммов, да и по улице его катить нельзя, оно предназначено для помещения. Получилось, что теперь дома у дочки нет коляски. За госсчет выдать нам новую не могут, так как мы уже получили помощь. Ортопеды рекомендовали Наде коляску с динамической спинкой. Пожалуйста, помогите собрать средства на её покупку! Я воспитываю дочь одна, живем на пособия». Галина Железнова, Санкт-Петербург.
Мария Погольская, ортопед Реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):
«Наде рекомендовано кресло-коляска с динамической спинкой, со специальными корректирующими поддержками, позволяющими удерживать тело ребенка в правильном положении. Данным характеристикам полностью соответствует кресло "Майгоу"».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.