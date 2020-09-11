До меняющей цвет Мурзинки добралась прокуратура. В реку систематически спускают химический «коктейль»

Водопользователь Мурзинки получил прокурорское представление за загрязнение реки сточными водами. Предприятие уже не раз собирало штрафы за оригинальную раскраску левого притока Невы.

Как сообщает прокуратура Петербурга 11 сентября, представление об устранении нарушений получила компания «Экопром». Документ направлен гендиректору и находится на рассмотрении. Параллельно материалы для привлечения к административной ответственности ушли в комитет по природопользованию.

Надзор проверил деятельность предприятия, которое является водопользователем Мурзинки, и установил, что в реку систематически сбрасывают сточные воды с превышением нормативов. Так, стоки с повышенным содержанием нефтепродуктов, железа и других веществ сливали в конце 2019 года и в первые шесть месяцев 2020-го.