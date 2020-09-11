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11.09.2020 19:05
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До меняющей цвет Мурзинки добралась прокуратура. В реку систематически спускают химический «коктейль»

Водопользователь Мурзинки получил прокурорское представление за загрязнение реки сточными водами. Предприятие уже не раз собирало штрафы за оригинальную раскраску левого притока Невы.

Как сообщает прокуратура Петербурга 11 сентября, представление об устранении нарушений получила компания «Экопром». Документ направлен гендиректору и находится на рассмотрении. Параллельно материалы для привлечения к административной ответственности ушли в комитет по природопользованию.

Надзор проверил деятельность предприятия, которое является водопользователем Мурзинки, и установил, что в реку систематически сбрасывают сточные воды с превышением нормативов. Так, стоки с повышенным содержанием нефтепродуктов, железа и других веществ сливали в конце 2019 года и в первые шесть месяцев 2020-го.

Петербуржцы могли отслеживать это по цветовым метаморфозам воды. Мурзинка краснела, белела и отливала баклажановым. Такую раскраску в 2018 году суд оценил в 140 тысяч рублей. Фиолетовый оттенок обеспечило повышенное содержание фенола, синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ), железа, цинка и меди. В том же году «Экопром» наказали на 150 тысяч за четыре административных правонарушения. Первым этот штраф для предприятия не стал.

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