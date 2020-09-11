Минкомсвязь переименовали в Минцифры

Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с «Минкомсвязь России» на «Минцифры России», сообщили в пресс-службе правительства 11 сентября.
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Изменения вносятся в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Постановление также закрепляет полномочия Минцифры в области госрегулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона «Об электронной подписи». Такие полномочия появились у министерства после корректировки федерального законодательства.
В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название ведомства осталось «Минкомсвязь». Занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев объяснял необходимость переименования министерства тем, что оно должно «реализовать цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной» в России. Первым министром цифрового развития стал тогда Константин Носков, в январе 2020 года его сменил Максут Шадаев.