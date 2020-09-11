FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 16:45
2
Печать

Минкомсвязь переименовали в Минцифры

Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с «Минкомсвязь России» на «Минцифры России», сообщили в пресс-службе правительства 11 сентября.

.

Изменения вносятся в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Постановление также закрепляет полномочия Минцифры в области госрегулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона «Об электронной подписи». Такие полномочия появились у министерства после корректировки федерального законодательства.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название ведомства осталось «Минкомсвязь». Занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев объяснял необходимость переименования министерства тем, что оно должно «реализовать цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной» в России. Первым министром цифрового развития стал тогда Константин Носков, в январе 2020 года его сменил Максут Шадаев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

261697121
Цифры мин? Вес, размер, поражающая способность? Идиоты.
hedgehog_
нувсё. теперь окончательная цыфравая економика настала. ура товагищи!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний