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11.09.2020 16:00
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Грудь на миллион. Петербурженка отсудила компенсацию за дефектную маммопластику

За процедуру маммопластики стоимостью в двести тысяч рублей центр пластической хирургии заплатит в пять раз больше. Компенсации добилась недовольная клиентка, которой после операции предстоит снова ложиться под нож.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 сентября, поводом для судебной тяжбы Людмилы Тимофеевой и ООО «Центр Пластической Хирургии» стала процедура по увеличению и подтяжке молочных желез. В марте прошлого года женщина заплатила за неё 217 тысяч рублей, была прооперирована и после двух дней под наблюдением специалистов была выписана со списком рекомендаций.

Операция и точное следование советам врача к идеалу не приблизили, а добавили недовольства: после операции появилась асимметрия груди. После консультаций с профильными специалистами оказалось, что нужно исправлять осложнение новой операцией и менять импланты.

«Дефекты медицинской услуги вызваны виновными действиями работников и имеют негативные последствия для физического и психического здоровья истца, в результате некачественно оказанной услуги истец испытывает неудобство и дискомфорт из-за своей внешности», — цитирует материалы дела пресс-служба.

Претензию клиентки центр оставил без ответа, женщина через суд потребовала вернуть потраченные на операцию деньги и оплатить убытки на сумму почти в 600 тысяч рублей. Моральные страдания женщина оценила в 400 тысяч.

Ленинский райсуд 2 сентября удовлетворил требования частично. Центр пластической хирургии обязали выплатить клиенте 517 тысяч за операцию и убытки, заплатить 200 тысяч компенсации и штраф в пользу потребителя в размере 359 тысяч рублей — всего более миллиона рублей.

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