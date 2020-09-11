Коронавирус проникает в больницы Петербурга. Спасет ли от него поголовное тестирование экстренных пациентов

Как уменьшить риск заражения ковидом в городских больницах? На пике эпидемии именно медицинские учреждения стали центрами инфицирования, и хочется избежать этого в новую волну коронавируса. Комитет по здравоохранению предложил делать мазки всем поступающим в стационары.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Несколько городских больниц, перепрофилированных из многопрофильных в инфекционные, вернулись в свой режим работы как только уменьшилась заболеваемость ковидом. И вовремя: потребность в плановой и экстренной медицинской помощи за время эпидемии сильно выросла. Так что стоило только закрыть на госпитализацию Мариинскую больницу, число пациентов, доставляемых скорой помощью в другие многопрофильные больницы Петербурга, увеличилось. В условиях эпидемии ничего хорошего в этом нет для клиник, в которые и без того госпитализируется в среднем по 300 человек в день.



И в стране, и в Петербурге заболеваемость снова начала расти. Сегодня в России зарегистрировано 5504 случая заражения (вчера было 5 363), в Петербурге — 216 (с 7 сентября число выявленных случаев заражения превышает 2 сотни). Для системы здравоохранения, еще не отошедшей от изматывающей работы на пике заболеваемости, ожидаемое продолжение роста - очередное испытание. Врачи говорят, что если не будет учтен уже накопленный — как негативный, так и положительный опыт работы в ковиде, нас снова ждет перепрофилирование крупных стационаров в инфекционные, а значит, петербуржцы снова останутся без высокотехнологичной и специализированной помощи, на которую с начала ее открытия уже выстроились очереди.

Сколько пациентов с коронавирусом попадает в нековидные больницы

В Мариинской больнице очереди на ВМП и любую другую помощь остановились: в клинике с момента возвращения к плавному приему было выявлено 169 инфицированных (как сообщал главный врач Олег Емельянов, — коронавирус в основном выявлен у доставленных по экстренным показаниям), больницу закрыли. Не ожидает ли та же участь другие городские больницы? Сегодня в какую ни приди с проверкой — обязательно найдешь хоть одного инфицированного. Другое дело, что в других клиниках заносов и внутрибольничных заражений меньше на 40-50%.



- В пик заболеваемости в приемное отделение больницы поступало по 25-30 человек в сутки с картиной внебольничной пневмонии на КТ, сейчас меньше 10. Они сразу переводятся в инфекционные стационары. В больнице традиционно ежедневно выявляются 3-4 внутрибольничные классические бактериальные пневмонии, 2-3 вирусные — как правило, ковидные, - рассказал «Доктору Питеру» Сергей Петров, главный врач Елизаветинской больницы. - И никто не знает, этот инфицированный человек завез в больницу коронавирус или он заразился здесь?

Не знает, потому что в большинстве больниц исследование ПЦР делается лихорадящим или кашляющим (с признаками ОРВИ), когда они уже госпитализированы. На «входе» мазки берут у немногих. На практике это выглядит так: по экстренным показаниям (острый холецистит, почечная колика, травма, инфаркт...) скорая помощь доставляет человека в больницу. В приемном покое спрашивают о проблеме, из-за которой он обратился в скорую, и о том, не было ли контактов с инфицированными коронавирусом. Проверяют, нет ли проявлений ОРВИ. Если есть, на всякий случай берут мазок на ковид. Затем направляют на компьютерную томографию. Если на снимках КТ в легких обнаружен эффект матового стекла, пациент перенаправляется в инфекционный стационар. Если признаков поражения легких нет, пациент отправляется либо на операционный стол, либо в отделение (в обсервационную палату). Кому-то требуется реанимация.



Мазки для всех пациентов, поступающих по скорой

Как стало известно «Доктору Питеру», в понедельник комитет по здравоохранению потребовал брать мазки у всех поступающих по экстренной помощи «на входе» - в приемном отделении. Официального распоряжения на этот счет пока никто не видел. Хотя некоторые клиники, например, Городская больница №31, и прежде работали в таком режиме. 31-я - одна из первых получила для своей лаборатории статус референсной, результат анализа на ковид для всех поступающих пациентов она делает за 4 часа. И как рассказали здесь «Доктору Питеру», не более 20 человек в месяц с ковидом попадают сюда по скорой. Но и число коек в ней — вдвое, а то и втрое меньше, чем в больницах-тысячниках.

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