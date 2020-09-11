«Они кричат «Уходи!» 2020- году». Галкин выпустил пародию на Лукашенко и Путина

«Они [протестующие в Белоруссии] не мне кричат. Они кричат 2020-му году «Уходи!». Вот правда, задайте себе вопрос, кто людям больше надоел, Лукашенко или 2020 год», — сообщает 11 сентября Максим Галкин в образе белорусского лидера.



В ролике пародист комментирует от лица Александра Лукашенко события в республике, тогда как Путин в его исполнении задает вопросы. Так, «белорусский президент» утверждает, что в стране нет пандемии, так как «все должны работать». «У нас демократия. Кто не хочет работать, есть самоизоляция <...> в тюрьме. Есть же статья за тунеядство», — делится своими мыслями персонаж. Также лидер соседней страны в исполнении Галкина считает, что демонстранты вышли на митинги, чтобы поздравить его. На реплику своего собеседника, что «вся страна на улицах», Лукашенко парирует, что можно провести перепись населения. При этом он допускает, что ситуация может обостриться, но и для этого развития событий у него есть решение. «Объявим пандемию [если усилятся протесты], не зря же ее придумали», — говорит Лукашенко.