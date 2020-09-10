«Ваши коллеги упрекают меня, что я вела себя нагло». Маргарита Симоньян про интервью с Лукашенко.

Главный редактор RT рассказала «Фонтанке» о том, как её встретил протестующий Минск, от чего прослезился Александр Лукашенко, и что у нас у всех «треш в головах».

Фото: БелТА/ТАСС

Интервью Александра Лукашенко сотрудникам «Первого канала», «ВГТРК», «RT» и радиостанции «Говорит Москва» родилось из энтузиазма Маргариты Симоньян. Именно она выступила инициатором диалога, который продолжает обсуждать Россия и Белоруссия. «Фонтанка» попросила главного редактора RT рассказать, как она справляется с валом критики, проклятий и издевательств после этого разговора. Оказалось, что треш в головах у нас, а не у тех, кто готов «с удовольствием» перелистнуть страницу о задержаниях. В процессе выяснилось, что Симоньян даёт интервью текстовым изданиям только письменно и только на условиях публикации «без купюр».



- Маргарита, от кого исходило предложение сделать интервью с Лукашенко? От вас или от Минска?



- От меня.



- Как давно?



- Пару недель назад.



- Как вам показалось, надо ли было морально поддержать Александра Григорьевича? Вам это удалось? Он на старте интервью отмечал, что настроение хорошее, так как вы приехали.

- Думаю, он имел в виду нечто совершенно другое. У многих мужчин поднимается настроение, когда они жмут руку нестарой еще женщине в красивом платье. Не знаю, бывало ли у вас такое. А лично я морально поддерживаю только Тиграна (актёр, режиссёр, телеведущий НТВ Тигран Кеосаян – прим.ред.)



- Вы говорили в эфире RT, что у президента Белоруссии чуть ли не слёзы выступили. Это какой вопрос его так растрогал? Вы сами, судя по фото, были восторженны. Это искренне?

- Восторженна? Вы серьезно? Ваши коллеги упрекают меня, что я вела себя нагло, откидывалась на диване, перебивала и качала ногой. Попробуйте перестать судить об эмоциях человека по фото. Иначе может получиться глупо. У Лукашенко же в паре моментов, мне кажется, действительно увлажнились глаза. Когда мы спрашивали его, не обидно ли ему, что от него отвернулась часть его коренного электората, «его люди», работяги, для кого он и был «Батька» 25 лет. Обидно ему, конечно. Он так и сказал.



- Как вас встретил Минск? В соцсетях вы спрашивали, где «модно завтракать». Много интересных мест вам накидали минчане?



- Минск встретил как любой другой город. Множество людей хотели сфотографироваться со мной и Тиграном, говорили приятные слова. Два человека говорили слова неприятные, один что-то кричал вслед - не расслышала, что именно, но явно был нам не рад. Примерно так же было в Ялте две недели назад.

Где позавтракать, мне, может, и писали, но я не читаю комменты нигде, кроме своей инсты, уже лет десять, наверное. Твиттер и ФБ у меня даже не установлены в телефоне. (пост с подсказками минчан, где Симоньян может «модно завтракать» сохранился в twitter).

- Как вообще была выстроена ваша логистика? Вы приехали в назначенное время к президенту, как вас проверяли на входе?



- Приехали мы за полчаса примерно, проверяли нас как обычно - металлоискатель, сумку на ленту. Как в аэропорту проверяют. Очень дружелюбно - что вообще свойственно белорусам. Один из нас паспорт забыл, так его без паспорта пустили.



- Вас расстраивает реакция в Сети на вашу работу в Минске? Очень много язвительного по вашему интервью, вашим совместным фото с Лукашенко, вашему «с удовольствием», когда действующий президент Белоруссии предложил «перевернуть страницу.



- Я не могу расстроиться или порадоваться, поскольку не читаю никакие «реакции в сети» очень много лет. Я же не школьница, чтобы переживать, что обо мне думают люди, в чьей жизни нет более интересных и полезных занятий, чем думать обо мне. Я вообще из политических соцсетей читаю только телегу, а там нет комментов. Вот увидела у тех, на кого подписана в телеге, пост Ксении Чудиновой, его прочитала. А комменты к нему не читала, конечно. Когда прислушиваешься к шуму, сбивается прицел. Вот я и не прислушиваюсь.



- Говорили ли вы Лукашенко, что в России растёт число сторонников объединения двух стран? Вот свежие данные ВЦИОМ. Об этой важной теме в публичной части интервью не говорилось, почему?



- Я не говорила такого. Вы что-то путаете. В публичной части интервью пол-интервью, почитай, говорили на тему интеграции. У меня начинают крепнуть подозрения, что вы его вообще не смотрели.



- Долго ли эта нестабильность продлится на ваш взгляд?

- Долго.



- Насколько велика роль России в нормализации ситуации?



- Исчерпывающа.



- Именно в день вашего интервью на лентах ТАСС и «РИА Новостей» появились сообщения об акциях противников Лукашенко, когда люди собирались на улицах в поддержку Марии Колесниковой. Это для баланса? Ваше интервью с одной стороны. Рассказы про противников Лукашенко с другой. До того дня госагентства предпочитали не замечать масштабы протестов и разнообразные активности улицы.



- Вы не только интервью не смотрели, но и ленты не читаете. Очень жаль. РИА Новости публикует всю инфу с протестов, в чем элементарно убедиться, научившись читать по-русски и открыв искомую ленту. Ваша теория заговора по поводу митинга в поддержку Колесниковой умилительна - искреннее спасибо, что открываете мне глаза на то, какой треш у вас у всех в головах :)



- Не могу не спросить о скетче вашего супруга про протестующих. Известно, оценил ли Александр Григорьевич этот юмор? Вам было смешно? Девушке в кадре не было смешно потом.

- Друзья, не наглейте. Я дала вам исчерпывающе интервью - давно таких длинных не давала. На том давайте и завершим, у меня, не поверите, есть и другие дела.

- Спасибо.



- Нема за що :)



Фонтанка.ру (с)

