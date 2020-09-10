Тонна табака и химические реактивы. В Петербурге полиция нашла подпольный цех по производству сигарет
Цепочку от продуктового магазина до подпольного цеха размотала полиция Красногвардейского района Петербурга. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
МВД России
Первая ласточка контрафакта была найдена в продуктовом магазине на Заневском проспекте, где полицейские нашли и изъяли 600 пачек сигарет. «Продукция была оклеена специальными марками, которые по результатам проведенной экспертизы признаны не соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации», — сообщает Волк.
МВД России
Следствие УМВД Красногвардейского района возбудило уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».
Полиция Петербурга нашла и место, где производился контрафакт, — цех по незаконному изготовлению сигарет. В помещении нашли две линии и восемь станков для производства табачных изделий, свыше 100 коробок с готовой продукцией, тонна табака, акцизные и специальные марки, упаковка, химические реактивы.
Все это было изъято.