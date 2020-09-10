Цепочку от продуктового магазина до подпольного цеха размотала полиция Красногвардейского района Петербурга. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Первая ласточка контрафакта была найдена в продуктовом магазине на Заневском проспекте, где полицейские нашли и изъяли 600 пачек сигарет. «Продукция была оклеена специальными марками, которые по результатам проведенной экспертизы признаны не соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации», — сообщает Волк.

Следствие УМВД Красногвардейского района возбудило уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Полиция Петербурга нашла и место, где производился контрафакт, — цех по незаконному изготовлению сигарет. В помещении нашли две линии и восемь станков для производства табачных изделий, свыше 100 коробок с готовой продукцией, тонна табака, акцизные и специальные марки, упаковка, химические реактивы.



Все это было изъято.

