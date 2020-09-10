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10.09.2020 09:19
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Пьяный менеджер громкими хлопками заявил о своем увлечении оружием на Ильюшина. Больше о нем полицейским смогла рассказать его квартира

Жители Приморского района Петербурга на этой неделе не с лучшей стороны узнали своего тихого соседа с Комендантского проспекта. Менеджер одной из компаний еще зимой привлек внимание сотрудников полиции схроном оружия в квартире, а на днях решил заявить о своем увлечении во всеуслышание — несколькими громкими хлопками.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 сентября, в минувший вторник, по сообщениям обеспокоенных граждан, полицейские задержали 46-летнего мужчину, который стрелял по домам на улице Ильюшина. Его доставили в отдел для разбирательств.

В исходящем от него запахе алкоголя, возможно, заключалась разгадка его поведения, но от медицинского освидетельствования задержанный отказался. При себе у него был предмет, похожий на огнестрельное оружие. Экспертиза установила, что это был списанный охолощенный пистолет с возможностью имитации выстрела патронами светозвукового действия.

Вскоре выяснилось, что он работает менеджером по обучению персонала в крупной компании, не судим, но находится под обязательством о явке по уголовной статье о незаконном приобретении и хранении оружия. В феврале этого года в его квартире в ходе обыска нашли несколько коробок с боевыми патронами различного калибра и сыпучие взрывчатые вещества. Помимо этого ранее он дважды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В отношении задержанного составлен административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Трезветь и осмыслять случившееся он будет уже в изоляторе.

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Комментарии (3)

Fedor_Sumkin
Вышенковщина... Новый стиль журналистики
Obseerv
Есть у менеджера деньги на адвокатов? Если нет - в приморском районе станет тише...
lamer
Эти понаехавшие менеджеры такие проказники. Бакланка поверх трех гусей - для данного эйчаровца отличный мотивационный вектор в пункт стационарного содержания с условиями жестких ограничений свободы.
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