Пьяный менеджер громкими хлопками заявил о своем увлечении оружием на Ильюшина. Больше о нем полицейским смогла рассказать его квартира

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 сентября, в минувший вторник, по сообщениям обеспокоенных граждан, полицейские задержали 46-летнего мужчину, который стрелял по домам на улице Ильюшина. Его доставили в отдел для разбирательств.

Жители Приморского района Петербурга на этой неделе не с лучшей стороны узнали своего тихого соседа с Комендантского проспекта. Менеджер одной из компаний еще зимой привлек внимание сотрудников полиции схроном оружия в квартире, а на днях решил заявить о своем увлечении во всеуслышание — несколькими громкими хлопками.

В исходящем от него запахе алкоголя, возможно, заключалась разгадка его поведения, но от медицинского освидетельствования задержанный отказался. При себе у него был предмет, похожий на огнестрельное оружие. Экспертиза установила, что это был списанный охолощенный пистолет с возможностью имитации выстрела патронами светозвукового действия.



Вскоре выяснилось, что он работает менеджером по обучению персонала в крупной компании, не судим, но находится под обязательством о явке по уголовной статье о незаконном приобретении и хранении оружия. В феврале этого года в его квартире в ходе обыска нашли несколько коробок с боевыми патронами различного калибра и сыпучие взрывчатые вещества. Помимо этого ранее он дважды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.



В отношении задержанного составлен административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Трезветь и осмыслять случившееся он будет уже в изоляторе.

