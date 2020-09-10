Нагнитесь, вас снимают. Кто охраняет зрителей Мариинского театра от скрытых записей в туалете

Найденная в туалете второй сцены на улице Декабристов скрытая камера стоила работы военному пенсионеру, а начальник охраны Мариинского театра пожелал оставить при себе таинство подглядывания.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, полиция Петербурга начала проверку по факту возможного скрытного наблюдения за посетителями туалета Мариинского театра. Поводом послужило заявление петербурженки, которая 6-го числа посетила уборную перед балетом «Кармен-сюита» и в нише для туалетной бумаги нашла видеоустройство.

Фото: читатель «Фонтанки»

Алина обратилась в 1-й отдел Адмиралтейского УМВД. Его сотрудники одним из первых опросили 59-летнего охранника Мариинского театра Вадима Мякишева. Именно ему Алина передала вынутую из ниши видеокамеру. Охранник не стал скрывать, что из-за стрессовой ситуации поступил опрометчиво — он вышел из театра и выбросил устройство в Крюков канал.



Служебный разбор ситуации был скоротечен. Мякишева попросили уволиться. Он написал заявление по собственному желанию. Вадим Александрович работал в Мариинском театре с 2014 года. Его причастность к установке камеры ничем не подтверждена. Так сложилось, что в вечер «Кармен-сюиты» его постом была территория театра у одного у входов в зал и туалетной зоны. Поэтому Алина обратилась к нему.

На работу Мякишева нанимал не сам Мариинский театр. Военный пенсионер числился сотрудником компании «Форт-С», с которой у театра заключен госконтракт стоимостью 149 миллионов рублей. Он действует с начала 2020 года по август 2021-го. Деньги театру на собственную охрану выделяет федеральный бюджет. Из них на вторую сцену тратится 2,4 миллиона рублей в месяц.



По условиям госконтракта, «Форт-С» должен предоставлять Мариинскому театру охранные услуги, по насыщенности сопоставимые со своим названием. Например, в здании второй сцены под неусыпным контролем должны находиться 36 входов-выходов. Пятнадцать круглосуточных постов охраны оборудованы видеонаблюдением, тревожной сигнализацией, рамками металлодетекторов, телевизионной досмотровой установкой. Сотрудники «Форт-С» не реже четырех раз в сутки обязаны проводить проверку территории для выявления признаков подготовки или совершения теракта, а также выявлять факты скрытого наблюдения. Предусмотрена вооруженная охрана.

Образ Мариинского театра как цитадели слегка меркнет на фоне зарплатных ведомостей охранников. Как выяснила «Фонтанка», они получают 125 рублей в час — фастфуды рекламой в метро зазывают студентов более дорогой почасовой оплатой.

Невысокую зарплату обещают кандидатам в охранники Мариинского театра и на сайтах поисках работы. Кандидат может претендовать максимум на 30 тысяч рублей в месяц, следует из объявления.

Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Компанией «Форт-С» руководит бывший костромской чиновник Сергей Малов. Он тоже отставной военный пенсионного возраста. Уполномоченный представитель «Форт-С» по охране Мариинского театра Владимир Бондарчук отказался общаться с «Фонтанкой».

Начальник охраны объектов Мариинского театра Вячеслав Гутник был чуть многословнее: «Вы влезаете, куда не надо», - ответил он на просьбу прояснить ситуацию с установкой скрытой камеры в туалете второй сцены. Пресс-служба Мариинского театра запросы и звонки «Фонтанки» игнорирует третий день.

Компания «Форт-С» является дочерней структурой крупного охранного холдинга «Арес», который, в свою очередь, принадлежит федеральной охранной компании «Дельта». На звонки и запросы «Фонтанки» они также не ответили.