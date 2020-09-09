«Если мы делаем вид, что дистанционное обучение круче, чем очное, почему тогда мы должны снижать стоимость?»

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ

Весной этого года студенты впервые опробовали дистанционный формат. Хотели они этого или нет, но 1 сентября онлайн-пары никуда не исчезли, а маски и дезинфекторы прочно влились в образовательный процесс. Стоимость обучения при поступлении на коммерческой основе ниже не стала, а родители начали задавать вопросы. С началом учебного года вузы, в отличие от школ, начали работу с активным использованием дистанционного формата обучения — с очными занятиями и онлайн-лекциями. Обусловлено это рекомендациями Минобрнауки. Новые правила работы вузов весьма двояки. Ясно только одно: как раньше — уже не будет. Студенты, в принципе, не против, а вот родители, которые платят за обучение, явно недовольны: «нормальным» такое образование назвать сложно — нет личного контакта с преподавателем, студенты делают, что хотят, на онлайн-парах присутствуют «для галочки».



Впрочем, тех, кому такой формат нравится больше традиционного, тоже немало. Вузы выкручиваются из ситуации как могут, но насчет стоимости обучения говорят конкретно: скидок и понижений не будет.

Ниже не будет

Разговоры о пересчете стоимости обучения из-за перехода в онлайн не беспочвенны. Порой родители вкладывают более чем солидные суммы и ожидают от вуза ровно тех услуг, на которые они рассчитывали, разглядывая рекламные буклеты и подписывая договоры. То, что теперь студентов будут учить не лично маститые профессора и доценты, а экраны ноутбуков, у кого-то вызывает вполне обоснованное разочарование.

Насколько выросли цены на образование в этом году, Росстат пока не подсчитал. До этого года они неизменно увеличивались от 7 до 15% в год. Притом в государственных вузах цены росли значительно быстрее, чем в частных.

По подсчетам «Фонтанки», в 2020 году самым дорогим курсом в Петербурге стал «Международный менеджмент» в СПбГУ за 506 тыс. рублей в год. От него не намного отстает «обычный» «Менеджмент» (446,7 тыс. в год) также в главном вузе города и «Международный бизнес и менеджмент» (450 тыс. в год) и «Востоковедение» (420 тыс. в год) в петербургской ВШЭ. Самые недорогие курсы можно поискать на заочной форме обучения в СПбГАУ, в петербургском Университете промышленных технологий и дизайна, в СПбГТИ и в университете МЧС России — от 40–50 тыс. рублей за год.



Приживаются у нас и широко распространенные на Западе образовательные кредиты, когда заемщиком выступают не родители, а сами студенты. За это время такой возможностью воспользовались 1899 молодых людей, бравших на гранит науки в среднем по 250 тысяч рублей. В этом случае именно они имеют право спросить у администрации своего вуза за объем и качество обучения, за которые они будут должны расплачиваться 10 или 15 лет после получения диплома.

В этом году в петербургские вузы подали заявление 12 тысяч иностранцев — на две тысячи больше, чем в прошлом году. Всего в университеты Северной столицы поступило 558 тысяч заявлений, 73% зачисленных абитуриентов приехали из регионов (на 10% больше, чем в 2019-м). Средний конкурс в петербургских вузах в этом году составил 14,6 человека на место, а в прошлом году он был равен 13,8.

Новая реальность

Как отмечает проректор по учебной работе университета им. Герцена, Александра Гогоберидзе, эпидемия коронавируса стала большим испытанием для всей системы образования, в том числе и для вузов. И когда университеты вернутся к привычному режиму работы — сказать сложно.



«Мы не возьмемся прогнозировать. Это зависит от многих обстоятельств, прежде всего от эпидемиологической ситуации. Сейчас университет постарался максимально обезопасить студентов и преподавателей: закуплены маски, дезинфекторы, каждое утро проводится термометрия, — говорит представитель Университета им. Герцена. — Мы уверены, что преимущества, которые есть и в дистанционной форме, сохранятся и в будущем».

С такой позицией соглашаются и в других вузах. Проректор по внешним связям СПбГАСУ Ирина Луговская уверенно отмечает: «Независимо от обстоятельств в том или ином объеме оно будет существовать всегда». В ИТМО оснований для отказа от такого подхода к учебе тоже не видят.

«Опыт «дистанта», несмотря на сложности, оказался по-настоящему бесценным, т.к. позволяет многое сделать быстро и компактно, открывает большие возможности для дифференцированной работы со студентами вне зависимости от их местонахождения», — утверждают в университете.

Впрочем, позиция учебных заведений — лишь 50% успеха. Реальные решения будут приниматься, исходя из общей санитарно-эпидемиологической обстановки и распоряжений Минобрнауки. Некоторые родители и студенты таким раскладом, конечно, недовольны. Знаний дети получают, по их мнению, меньше, а денег за учебу платить надо столько же. Но стоимость обучения вряд ли изменится, подсказывают преподаватели.



«Половина студентов пытаются добиться полностью дистанционного формата обучения — устраивают голосования. Администрация готова дать выбор, как учиться, но как платить — думаю, не даст. Если мы делаем вид, что дистанционное обучение круче, чем очное образование, — почему тогда мы должны снижать стоимость?» — рассуждает один из преподавателей в СПбГУ.

Гадать, в общем-то, не приходится. Согласно разъяснениям Минобрнауки, перерасчета стоимости обучения не будет, поскольку образовательная услуга оказывается в полном объеме.

«Дистанционное образование — не заочная форма обучения, которая отличается от очной формы объемом коммуникаций преподавателя со студентами, — отмечают в СПбПУ. — Это тот же объем общения, но с применением других форматов взаимодействия, то есть оно не противостоит очному и сопоставимо с ним по качеству».

Запертые коронавирусом

Несмотря на то, что дистанционным обучением сегодня недовольна чуть ли не половина обучающихся, очно присутствовать на паре может далеко не каждый. Конечно, в большей степени это касается студентов-иностранцев, которые столкнулись с визовыми и транспортными сложностями.



По словам ректора РГИСИ Натальи Пахомовой, сейчас очно ходить на занятия могут только студенты из Белоруссии. Остальные учатся дистанционно. В СПбГУ, например, для иностранных учащихся правила такие: после приезда в Россию студентам нужно пройти 14-дневный карантин, а потом сдать тест на COVID-19. На этот период им придется пожить в специальных общежитиях, а только потом переселиться к остальным студентам. Но, пока закрыты границы, даже такой вариант остается нереальным.

«Студенты воспринимают эту историю как халяву. У них сейчас идет большая пиар-кампания через студсовет, чтобы всех убрали на дистант», — говорит знакомый с ситуацией преподаватель СПбГУ. При этом студенты, обучающиеся дистанционно, есть на всех факультетах, отмечает Екатерина Зоринова. Они пользуются программами Zoom и BlueJeans. Кроме того, используется информационно-образовательная среда на платформе Sakai.

К тому же нельзя сказать, что в деле дистанционного обучения петербургские вузы действуют сплоченно, по крайней мере с технической точки зрения. Даже в рамках одного заведения подчас используются разные платформы, и студентам приходится переходит с одной на другую по несколько раз в течение учебного дня. В СПбГАСУ, например, для дистанционного обучения используются такие программы, как Microsoft Teams, Zoom, Moodle. А в СПбГУ — та же MSTeams для проведения онлайн-лекций и Blackboard для тестов и контрольных, размещения заданий, курсовых и дипломов.



Не хочу ходить — и не буду

Практически во всех вузах студенты учатся в двух форматах — смешанном (очное обучение+дистант) и дистанционном. По новым правилам, все поточные лекции, на которых присутствует больше ста человек, — переводятся в онлайн. При этом практические, лабораторные занятия, семинары, лекции в малых группах проходят очно в аудиториях.

«Поточные аудитории используются для небольших групп с рассадкой обучающихся на расстоянии. В отдельных случаях, где это возможно, например, при обучении в магистратуре занятия в основном проходят в одной и той же аудитории, с целью исключения излишних перемещений студентов по кампусу», — рассказывают в пресс-службе Политехнического университета.

Там занятия проходят в так называемой «вебинарной комнате» — виртуальном аналоге учебной аудитории. «Комнаты уже настроены таким образом, что учебные группы, у которых преподаватель ведет занятие, подключаются автоматически, — объясняют в СПбПУ. — Студенты видят и слышат лектора, а также могут задавать ему вопросы, в свою очередь преподаватель видит студентов и их экраны компьютеров. Таким образом, он может контролировать, как обучающиеся выполняют данные им задания».

По словам одного из преподавателей СПбГУ, если две группы по 15 человек объединяются в поток по 30 — пара автоматически переходит в дистант. Правда, если из тридцати человек состоит одна группа, то занятие разрешают проводить очно. То есть, как рассказывает эксперт, считать нужно не по количеству людей, а по количеству групп. Кроме того, еще одно правило действует для преподавателей — всем, кто старше 65 лет, приходить на пары нельзя.

Еще одна проблема, с которой сейчас столкнулись университеты, — на фоне слухов о том, что с 20-го числа всех снова переведут на дистанционное обучение, некоторые студенты просто не вернулись из регионов. Причины они не объяснили, заявление в деканат тоже написали не все, рассказывают преподаватели.

Свое решение они мотивировали так: «Ну ходят же по городу и стране слухи... Что мы будем туда-сюда кататься?» Поэтому теперь на каждой паре преподаватель должен подключиться к прямой трансляции из аудитории. «Если студент не может присутствовать на очных занятиях и выбирает дистанционную форму обучения, то необходимо заранее уведомить об этом университет, — говорят в ИТМО. — Таких студентов пока немного».

Кроме того, в СПбГУ, например, согласно новым правилам, если на занятии хотя бы один студент снял маску — преподаватель должен выгнать всех студентов и отменить пару. Неформальная позиция администрации вуза лояльнее к обучающимся: «сначала попросить надеть её обратно».

Труднее всего сейчас приходится творческим университетам. По словам ректора РГИСИ Натальи Пахомовой, в театральном вузе необходим личный контакт педагога со студентом и студентов друг с другом. «Мы обучаем театральному искусству, а театр строится на взаимодействии людей, — отмечает ректор. — Работа в дистанционном формате не может дать эффекта. И перевод части дисциплин в дистанционный формат — это вынужденная мера для нашего вуза».

Вместе с тем, по её оценкам, благодаря дистанционному набору на некоторые факультеты иногородние абитуриенты активнее подавали свои заявки. «Поступающие присылали видеовизитки с выступлениями, творческие работы, писали сочинения, общались с педагогами в ZOOM», — рассказывает Наталья Пахомова.

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»