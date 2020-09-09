Университет профсоюзов в Петербурге оштрафовали за отказ возвращать деньги отчислившейся студентке

Ляпина поступила в университет профсоюзов в 2018 году. Год проучилась по специальности «История искусств». На первом курсе ее родители выполнили пункт договора с вузом и внесли авансовый платеж для обучения на втором курсе — 150 тысяч рублей собственно за учебу и 177 тысяч за годовое проживание в доме студентов.

О тяжбе возглавляемого Александром Запесоцким университета и студентки Надежды Ляпиной сообщила 9 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Девушка подала иск о взыскании денежных средств, потраченных вузом на собственные нужды, а не обучение.

Использование студенческих денег для собственного обогащения незаконно, указал в Петербурге суд негосударственному Гуманитарному университету профсоюзов (ГУП). Вуз оштрафовали за вольное обращение с предоплатой за обучение.

После первого курса Ляпина помахала вузу рукой, написала заявления об отчислении и на возврат предоплаты.

Университет профсоюзов вернул из 327 тысяч вернул только 88 — половину суммы за проживание. А за обучение на втором курсе возвращать отказался совсем.

«Внесенная предоплата направлена на ремонт и содержание зданий университета, приобретение учебного оборудования, закупку литературы, зарплату педагогам и так далее. Предоплата частично покрывает расходы университета на обеспечение высокого уровня подготовки будущих специалистов, поддержание материально-технической базы на уровне лучших европейских ВУЗов», — передает позицию университета объединенная пресс-служба судов.

Ляпина с патетичностью бывшей альма-матер не согласилась, так как она авансировала вуз для собственной учебы, а не в качестве благотворительности. Студентка попросила не только взыскать предоплату и проценты за пользование чужими деньгами, но и оштрафовать университет за нарушение прав потребителя.

Фрунзенский районный суд удовлетворил иск к ГУПу в полном объеме и оштрафовал на 121 тысячу рублей. В общей сложности с ответчика в пользу Ляпиной взысканы почти 370 тысяч рублей.