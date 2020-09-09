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09.09.2020 00:09
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«Фонтанка» показывает, как охранник Мариинского театра уничтожает улику вуайеризма — скрытую камеру из женского туалета

Охранник Мариинского театра, уничтоживший главную улику в деле о подглядывании за посетительницами женского туалета, по горькой иронии судьбы стал жертвой уличного видеонаблюдения. Камера заметила, как он выбрасывает устройство в Крюков канал.

Запись с охранником оказалась в распоряжении «Фонтанки» 8 сентября. Мужчина неспешно подошел к ограде канала и едва уловимым движением бросил в воду камеру, скрытно установленную в женском туалете второй сцены Мариинского театра.

Камеру нашла зрительница 6 сентября. Она пришла на одноактный балет «Кармен-сюита» и до представления посетила женский туалет. Девушка передвигается на инвалидной коляске, поэтому то, что с высоты человеческого роста могло оставаться незамеченным, с ее обзора оказалось доступно. Скрытая камера была установлена в нише для туалетной бумаги.

Фото: читатель «Фонтанки»

Вызванный охранник занервничал, забрал устройство трясущимися руками и вышел на улицу.

Зрительница обратилась в полицию. Театр пока не прокомментировал подозрения в интимной слежке за посетителями.

Фото: читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Nafanka
Теперь теЯтр должен будет со скандалом расторгнуть договор с компанией, которая на аутсорсе занимается охраной, внести её в список "неблагонадёжных/ недобросовестных поставщиков услуг" со всеми вытекающими для данной компании, заставить компанию выплатить гигантскую неустойку... за "потрёпанный" Гудвилл...выплатить нашедшей шпиЁнскую технику девушке громадную компенсацию за испытанные ею моральные страдания и её разочарование в моральных устоях "творческой интеллигенции"... ))), глядишь, там ещё пара тысяч женщин подтянется пострадавших именно в этой кабинке... ))) и им тоже моральную компенсацию... ))) а уж что там будет дальше с охранником, вряд ли кого волнует - найдут его, не найдут - без разницы...
Djnyana
Государственный академический Мариинский театр(!).. Нетрудно догадаться, что происходит чуть дальше.. Любопытно, приведёт ли биллинг в.. ГРУ? )
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