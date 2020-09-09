«Фонтанка» показывает, как охранник Мариинского театра уничтожает улику вуайеризма — скрытую камеру из женского туалета
Охранник Мариинского театра, уничтоживший главную улику в деле о подглядывании за посетительницами женского туалета, по горькой иронии судьбы стал жертвой уличного видеонаблюдения. Камера заметила, как он выбрасывает устройство в Крюков канал.
Запись с охранником оказалась в распоряжении «Фонтанки» 8 сентября. Мужчина неспешно подошел к ограде канала и едва уловимым движением бросил в воду камеру, скрытно установленную в женском туалете второй сцены Мариинского театра.
Камеру нашла зрительница 6 сентября. Она пришла на одноактный балет «Кармен-сюита» и до представления посетила женский туалет. Девушка передвигается на инвалидной коляске, поэтому то, что с высоты человеческого роста могло оставаться незамеченным, с ее обзора оказалось доступно. Скрытая камера была установлена в нише для туалетной бумаги.
Вызванный охранник занервничал, забрал устройство трясущимися руками и вышел на улицу.
Зрительница обратилась в полицию. Театр пока не прокомментировал подозрения в интимной слежке за посетителями.