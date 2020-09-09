Охранник Мариинского театра, уничтоживший главную улику в деле о подглядывании за посетительницами женского туалета, по горькой иронии судьбы стал жертвой уличного видеонаблюдения. Камера заметила, как он выбрасывает устройство в Крюков канал.

Запись с охранником оказалась в распоряжении «Фонтанки» 8 сентября. Мужчина неспешно подошел к ограде канала и едва уловимым движением бросил в воду камеру, скрытно установленную в женском туалете второй сцены Мариинского театра.