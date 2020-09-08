Спустя шесть месяцев коронавирусных мер цены на целую группу товаров подскочили значительно выше официального уровня инфляции. «Фонтанка» присмотрелась к отчетам Росстата и нашла, что подорожало больше всего.

Полгода карантина влетели в копеечку. Больше всего в коронавирусные времена подорожали крупа, табак и макароны

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Официально признанный Росстатом рост потребительских цен с начала года составил 3,6%. Но очевидно, что если цены на одежду, обувь, трикотаж и бытовую технику практически не изменились, а на телефоны даже упали, то товары ежедневного спроса дорожали опережающими темпами.

Мало, что дорожало в Петербурге в разгар коронавируса больше, чем водка. Еще в июле Петростат зафиксировал рост цен на нее сразу на 19%. Оспорить это лидерство могут разве что куда менее популярные в народе товары вроде маргарина (+20%) и ржаной муки (+34%). Вместе с тем, вслед за общероссийскими трендами в городе дорожали сигареты (+9,8% на уровне страны к началу сентября по сравнению с прошлогодними ценами) и макароны (+9,1%). Овощи-фрукты подорожали на 9,8%.



Вряд ли стоит удивляться официальному росту цен на лекарства этим летом на 16,9%. Даже банальный йод всего за месяц умудрился подорожать на 9%, а дефицитные и ожидаемо подорожавшие еще весной электронные термометры только за август выросли в цене уже на 1,7%.

«Сейчас произошло полномасштабное внедрение цифровой маркировки и на табачные, и на медицинские изделия. Производителям нужно было компенсировать понесенные ими расходы. Я думаю, повышение цен – это следствие того, что цифровая маркировка начала работать в этих сегментах», – объясняет Александр Борисов, глава комитета торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребрынка.

При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на лекарства. «Доля импортных медицинских препаратов на отечественном рынке составляет около 70%. При этом, скорее всего, подорожание будет резким и неожиданным. Закупки требуемых медикаментов осуществляются каждый день. А цены на них зависят от курса доллара, поэтому рост цены на данную группу товаров зависит от позиции рубля», – объясняет Гульнара Ручкина, декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ.



Рост же цен на фрукты и овощи – даже несмотря на относительно урожайный год, обусловлен системными проблемами отечественного агропрома. К примеру, по словам Александра Борисова, в этом году отечественные яблоки превосходят по цене импортные.

«Дело в том, что крупные производители, специализирующиеся на этом, заключают долгосрочные контракты по ценам, по количеству поставок и так далее – это позволяет им держать низкие цены. А на отечественном рынке у нас еще нет таких мощных игроков, которые могли бы полностью покрывать потребности даже одной крупной федеральной сети. У них нет возможности заключать долгосрочные контракты и получать цену, которая могла бы конкурировать с крупными производителями», – подчеркивает эксперт.

По его словам, сейчас можно наблюдать сезонное падение цен на овощи и фрукты и подъем на товары типа курицы и свинины, цены на которые были заморожены несколько лет подряд. До конца 2020 года инфляция будет варьироваться в диапазоне от 3,5% и не выше 4%, считает эксперт.



«Есть два основных ограничителя. Конкуренция производителей и торговли за потребителя – и те, и другие стремятся сдерживать рост цен. Второй ограничитель – отсутствие роста, или даже падение, реальных доходов населения. Это главный фактор, который не позволит выйти за предельный рост цен», – уверен Александр Борисов.

В компании «Лосево», одном из крупных петербургских производителей молочной продукции, рассказали, что цены на продукцию за год в среднем выросли на 4% и основная причина тому - именно коронавирус и экономические последствия его преодоления.

«С 1 июня мы увеличили цены на молочную продукцию, некоторые продукты стали дороже на 1-2 рубля, некоторые на 4-5. Эта мера была вынужденной, мы долго удерживали цены. Последнее поднятие было в 2018 год, – рассказывают в компании. – Пандемия повлияла в нашем случае на стоимость заготовки, сезонные работы в полях были в два раза дороже, потому что пришлись на период роста курса, а семена, траншейные пленки, запчасти либо продаются в валюте, либо зависят от курса. Затраты на заготовку ложатся в себестоимость конечного продукта, и, если они стали больше в два раза, это неминуемо отражается на себестоимости».



По словам зампреда Правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, на ценообразование традиционно влияет ряд факторов: баланс спроса и предложения, курсовая динамика, прогнозы по урожайности. Кроме того, ценовую политику определяют и сами торговые сети, отмечает эксперт.

«В условиях низкой покупательной способности поставщики не заинтересованы в необоснованном повышении цен, которое влечет за собой снижение товарооборота: такие продукты просто перестанут покупать. Более того, многие из них сегодня не восстановились после весенних потрясений и продолжают работать на грани рентабельности», – подчеркивает Дмитрий Леонов.

В пресс-службе X5 Retail Group также подчеркнули, что формирование цены зависит от категории товара, сезонности, уровня спроса у гостей и объема предложения у поставщиков, уровня качества товара, а также средней цены этого товара на рынке.

«Поэтому стоимость продуктов демонстрирует разнонаправленную динамику, – рассказали в компании. – Так, во втором квартале в «Пятерочке» в Петербурге часть товаров подорожала в соответствии в общерыночной тенденцией, а часть, наоборот, подешевела – например, карамель (на 20%), молоко (на 5%), огурцы (на 42%), сельдь (на 9%)».



Как отмечает Гульнара Ручкина, во время пандемии самый высокий спрос (а, соответственно, и цена) наблюдался у товаров для дезинфекции и стерилизации, на аксессуары для волос, настольный теннис, очки виртуальной реальности и различные тренажеры.

«В ближайшее время в России можно ожидать подорожание мяса и рыбы. Но связано это не с ростом доллара, а со снижением покупательской способности жителей нашей страны, – отмечает эксперт. – Осенью прогнозируется повышение цен на импортную алкогольную продукцию. Оно может составить примерно 20-30%».

Кроме того, по её словам, повышение цен на билеты на заграничные направления составит от 7,5 до 11,6%.

Как подчеркнул Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», статистика Росстата не в полной мере отражает все произошедшие на рынке изменения.

«Это все равно, что управлять кораблем, у которого компас постоянно меняет показания. Данные по динамике цен расходятся с тем, что мы видим на прилавках и в итоге в своем кошельке. Цены растут быстрее, значительные траты россиян идут мимо статистической кассы, а личная инфляция превышают ту, что публикует Росстат, примерно в 2 раза», – уверен эксперт.



По его словам, 2020 год заметно отличается от предыдущих. Притом не только из-за коронавируса. «Обесценившийся рубль привел к тому, что цены на все товары, кроме продуктовых, в августе росли на фоне снижающихся доходов населения», – говорит Алексей Коренев. – До конца года инфляция может увеличиться до 4,2%».

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

