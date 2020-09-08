«Страшно, а что делать». Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал, что из-за кризиса работает электриком

Звездный участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что безработица в актерской среде вынудила его вспомнить про основную профессию. В своем Instargram он рассказал, что начал работать электриком, поскольку является электромонтером третьего разряда.

«Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать», — рассказал Андрей Рожков в своем посте. Артист отметил, что на электромонтера он учился в школе, в учебно-производственном комбинате (УПК).

В комментариях подписчики пожелали ему беречь себя, однако нашлись и те, кто раскритиковал за отсутствие каски и перчаток.



Количество официально зарегистрированных безработных в России за время пандемии выросло с 727 тыс. до 3,6 млн человек. По данным Росстата в июле 2020 года он составил 6,3 % рабочей силы, или 4,7 млн человек.

