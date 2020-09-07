В Петербурге разобрались с судьёй Военной судебной коллегии ЗВО

Оперативники экономической полиции Василеостровского района в ресторане «Винегрет» на Морской набережной задержали 36-летнего жителя Выборга Дениса Кобиляна, сообщает 7 сентября 47news. Активным действиям полицейских предшествовало получением выборжцем 300 тысяч рублей от совладельца петербургской компании «Коралл». По данным «Фонтанки», среди оперативников старался быть незаметным и сотрудник ФСБ.

При себе у Кобиляна оказалось удостоверение Военной судебной коллегии Западного военного округа. Это фантомная организация, у которой нет ничего, кроме фейк-сайта в Сети. Но именно как опытный судья из этой структуры мужчина искал коммерсантов, готовых выйти на рынок госзаказов.

Обладатель военно-судебной корочки мнимого ВСК ЗВО позиционировал себя как человека, способного обеспечить доступ к победам на тендерах Минобороны и Росгвардии. Свой интерес видел в 25% от прибыли по каждому контракту. Заход на силовое поле для коммерсанта Кобилян определил в миллион рублей, но потом упал до тех самых 300 тысяч рублей, с которыми его задержали в «Винегрете».

Кстати, подозреваемый предлагал и бонусную услугу — решение многих вопросов с курсантами военных училищ Петербурга. Поэтому один из собеседников в ГУ МВД сказал нашему журналисту, что «в полиции готовы доверительно выслушать тех, кто уже отдал этому персонажу деньги».

На следующий день после задержания самопровозглашенного судьи полицейским следствием Василеостровского района было возбуждено уголовное дело о «покушении на мошенничество в крупном размере». Ньюсмейкеру избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.