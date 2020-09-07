Как сообщает 7 сентября «Интерфакс» , накануне на дороге Майское — Назрань ВАЗ-2115 столкнулся с «Мерседесом». В «Ладе» погибли три человека, предположительно из одной семьи. Чтобы извлечь их, спасателям пришлось разрезать машину с помощью гидравлических инструментов. Видеозапись момента ДТП появилась 7 сентября в соцсетях.

Смертельная авария в Ингушетии заставила имамов мечетей всех населённых пунктов собраться для выработки эффективного механизма по предотвращению ДТП с участием свадебных кортежей.

На записи видно, как несколько машин едут, не соблюдая рядность, и «Мерседес» выезжает на встречную полосу. По данным источника «Интерфакса», «Мерседес» был в составе свадебного кортежа. Его водитель скрылся с места аварии, а в салоне нашли наркотики.

В Ингушетии есть свадебная традиция: участники кортежа стараются занять место сразу после автомобиля с невестой — оно считается особенно почётным. Из-за этого часто происходят ДТП.

Духовенство решило обязать организаторов свадеб проводить пропаганду безопасности дорожного движения. Имамы составят рекомендации для организаторов, родителей жениха и старших в тейпе — они должны будут перед отправкой кортежа напоминать о правилах поведения на дорогах и призвать молодежь придерживаться элементарной человеческой морали и здравого смысла.