FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
06.09.2020 15:02
1
Печать

«Никогда такого не было». Под Петербургом трое навеселе попытались угнать БелАЗ

Чтобы отогнать заглохшую легковушку, компания решила воспользоваться оставленным без присмотра БелАЗом в Выборгском районе Ленобласти. Заметную процессию остановили через полкилометра.

Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: фото с сайта 47news.ru

Как сообщает 47news 6 сентября, накануне нетрезвая компания позаимствовала без спроса «Рено Логан» у товарища и поехала кататься по карьеру «Сысоевский». Через некоторое время покатушки пришлось остановить, потому что легковушка предательски заглохла. Трое весельчаков окинули взглядом территорию, в обзор попал карьерный грузовик БелАЗ. «Логан» прицепили тросом к большегрузу, движение продолжалось ровно полкилометра. Затем в процесс вмешалась охрана.

В итоге один из парней сбежал, двоих сдали в полицию. «Никогда ничего подобного не было», — отметил один из сотрудников карьера.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

footballer13
"БелАЗ и Логан". Ромео и Джульетта нервно курят в сторонке.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний