«Никогда такого не было». Под Петербургом трое навеселе попытались угнать БелАЗ
Чтобы отогнать заглохшую легковушку, компания решила воспользоваться оставленным без присмотра БелАЗом в Выборгском районе Ленобласти. Заметную процессию остановили через полкилометра.
Как сообщает 47news 6 сентября, накануне нетрезвая компания позаимствовала без спроса «Рено Логан» у товарища и поехала кататься по карьеру «Сысоевский». Через некоторое время покатушки пришлось остановить, потому что легковушка предательски заглохла. Трое весельчаков окинули взглядом территорию, в обзор попал карьерный грузовик БелАЗ. «Логан» прицепили тросом к большегрузу, движение продолжалось ровно полкилометра. Затем в процесс вмешалась охрана.
В итоге один из парней сбежал, двоих сдали в полицию. «Никогда ничего подобного не было», — отметил один из сотрудников карьера.