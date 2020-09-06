Петербурженка добивается возбуждения уголовного дела по факту гибели кота сибирской породы по кличке Тигран. Питомец жил в семье 16 лет. В марте этого года у Тиграна приключился конфликт с соседями, а в августе он трагически погиб. Хозяева выяснили, что это точно было не самоубийство.

Фото: предоставила Мария Осмоловская, хозяйка погибшего кота Тиграна

Сибиряк Тигран имел характер. Тетешкать себя позволял только хозяевам, с остальными держался строго. Украдкой выскакивал на лестничную площадку, хапнуть воздух свободы. Во время очередной самоволки Тигран приземлился на асфальт у родного дома с высоты двенадцатого этажа. Его семью, особенно двоих маленьких детей, не знавших жизни без пушистого любимца, загадочная гибель кота повергла в шок. Они начали расследование, которое теперь продолжает 66-й отдел полиции. Подозреваемые утверждают, что покойный был не безгрешен.



«На нашей площадке из шести квартир в четырех есть коты и кошки, — говорит Мария Осмоловская. — Все соседи относились к Тиграну хорошо, кроме одной квартиры, в которой живет педагог из военного-морского училища. Все началось седьмого марта, когда он обнаружил, что под дверью его квартиры пометил какой-то кот». Сосед решил, что к злодеянию причастен именно свободолюбивый Тигран, вспоминает хозяйка кота. Подозрениями он поделился с его владельцами, а заодно написал жалобу на сибиряка управдому. «Мы решили не конфликтовать, принесли извинения, муж замыл метку хлоркой, а коврик постирал, — говорит Мария Осмоловская. — Но получилось, что таким образом мы признали, что пометил именно наш кот. И сосед пригрозил, что, если увидит Тиграна на лестничной площадке еще раз, выкинет с балкона».

Кастрирован Тигран не был, но хозяйка настаивает — метить или мочиться где попало было не в его правилах. «Он ни разу не нагадил не то, что за пределами квартиры, а даже мимо своего лотка, — говорит хозяйка. — Когда у него начались проблемы с почками и надо было сделать анализ мочи, мы вытащили из его лотка привычный наполнитель и насыпали специальный, для забора анализов. И бедный кот сутки не ходил в туалет, терпел, нигде в квартире не нагадил, прежде чем свыкся с новым наполнителем и смог сходить в лоток».



Фото: предоставила Мария Осмоловская, хозяйка погибшего кота Тиграна Фото: предоставила Мария Осмоловская, хозяйка погибшего кота Тиграна Фото: предоставила Мария Осмоловская, хозяйка погибшего кота Тиграна Фото: предоставила Мария Осмоловская, хозяйка погибшего кота Тиграна Фото: предоставила Мария Осмоловская, хозяйка погибшего кота Тиграна Фото: предоставила Мария Осмоловская, хозяйка погибшего кота Тиграна

Когда семье надо было ненадолго уехать, за котом присматривала соседка по лестничной клетке Ирина. Погибшему она дала самую положительную характеристику. «Тигран был котом с характером. Крупный, пушистый, но не плюшевая игрушечка, — рассказала женщина «Фонтанке». — Если его взять за бока он мог и огрызнуться. Ласкать давал себя только своим домашним. Однажды, когда я присматривала за ним, Тигран выбежал на площадку. И мне соседка из той самой квартиры сделала замечание: вот, мол, опять кот гуляет. И это не совсем деликатно было сказано. Лично я не слышала конкретных угроз в адрес Тиграна. Но по камерам наблюдения видно, кто на этаже в момент падения входил и выходил. Просто один плюс один сложить надо».



предоставила Мария Осмоловская, хозяйка погибшего кота Тиграна

26 августа в 19:50 к хозяевам пришли гости, и Тигран тихой сапой выскочил на площадку, пока люди заходили в квартиру. «Прошло 12 минут где-то, прежде чем мы спохватились, — говорит Мария Осмоловская. — Нигде не могли его найти, даже не думали, что он может оказаться на улице со стороны черного хода. А потом в группе дома в ВК я увидела объявление, что на дороге у дома подобрали умирающего кота. Его заметил жилец из другого подъезда и подумал, что кота сбила машина. Он завернул его, еще живого, в плед, хотел отвезти к ветеринару, но Тигран очень быстро умер». Хозяйка нашла тело Тиграна на газоне, завернутым в тот самый плед. Поначалу решили, что питомец сам сорвался с балкона, и похоронили в соседнем парке. Но то, что кошачий труп нашли не прямо у дома, а на дороге в нескольких метрах от него, показалось Марии подозрительным и она проверила запись с придомовой камеры наблюдения. На видео зафиксирован момент приземления: темный комок подскакивает от удара об асфальт, к нему подходит мужчина в сером. Осмоловская уверена, что по такой траектории кошки сами по себе не летают.



«Это был наш единственный кот, член семьи на протяжении 16 лет, его очень любили двое наших детей, одному из которых год, а второму — четыре, — говорит Мария Осмоловская. — Прошла уже неделя, а они до сих пор плачут и нормально не спят».

На лестничной площадке камер нет, но они установлены в лифтах. Получив и эти видеозаписи, женщина отнесла заявление в 66-й отдел полиции Красногвардейского района. В нем она изложила обстоятельства жизни Тиграна и его сложных отношений с соседом, который писал на него жалобу и угрожал расправой. Также женщина отметила, что чужие в парадной не ходят: дом находится на закрытой охраняемой территории, а дверь с этажа на общий балкон и черную лестницу 26 августа была закрыта. «Нам повезло с участковой, она оказалась очень отзывчивой, — говорит Осмоловская. — Вместе мы отсмотрели видеозаписи и выяснили точное время падения Тиграна на дорогу — 20 часов 1 минута. В заявлении говорится, что по данным камер наблюдения из лифтов в промежутке в момент гибели кота лифтом пользовались зять того самого соседа, который угрожал Тиграну, и его товарищ: в 20:01 молодые люди вышли на 12 этаже и как минимум один из них, судя по записи, направился не к квартире, а в сторону общего балкона, где обычно курят жильцы.



«Фонтанка» дозвонилась до зятя соседа, недовольного поведением Тиграна при жизни. «Я там неоднократно был в гостях и видел этого кота свободно гуляющим и гадящим на площадке, — заявил молодой человек. — Что бы эти люди ни говорили, они отвратительно относились к своему домашнему животному. Они нас обвиняют бездоказательно. На кота была подана коллективная жалоба».

Управляющая домохозяйством дома 25 по улице Маршала Тухачевского заверила «Фонтанку», что подобный конфликт у жильцов многоэтажки случился впервые. Но отметила, что жалоба на Тиграна не была коллективной — ее подписал только один человек. «Полиция меня уже опрашивала, — рассказала управдом. — Я одного не могу понять — как котик оказался на общем балконе. Там дверь была закрыта. Если только кто-то не проветривал в этот момент».

Когда началось расследование гибели Тиграна, хозяевам пришлось выкопать его тело в парке и отвезти на экспертизу в государственную ветлечебницу на 2-й Жерновской улице. Результаты исследования будут приобщены к заявлению. Пока же хозяйка Тиграна ждет решения прокуратуры о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.



«Соседи, которых мы подозреваем в причастности к смерти Тиграна, сейчас всячески пытаются очернить нашего кота. Мне это очень неприятно. Тигран был воспитанный, культурный, хорошо относился к малышам, — говорит Мария Осмоловская. — Он умирал в мучениях, это могли видеть гуляющие на улице дети. Я понимаю, что Тиграна уже не вернешь, но мне кажется, чем больше таких дел, тем меньше люди будут так поступать с чужими питомцами. А то сейчас у некоторых есть ощущение безнаказанности».

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»