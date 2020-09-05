Задержанного с человеческими костями в Красноярске «батюшку» зовут Дионисий Поспелов, сообщает Baza 5 сентября. Он действительно православный монах. И известен в определенных кругах.

С сумкой с черепом и костями он планировал отправиться в Москву, а затем в Петербург, чтобы передать останки на православную экспертизу, на предмет святости. И наживаться на них не планировал — наоборот, заявил, что хотел подарить их РПЦ.

Он подтвердил, что нашёл их на кладбище в Енисейске — под Красноярском. Но говорит, что ничего не копал — «просто отодвинул какой-то камушек и нашёл кости, которые «благоухали». Причем такие находки он делает не первый раз и раньше с вопросами от правоохранителей не сталкивался.