Задержанного с человеческими костями в Красноярске «батюшку» зовут Дионисий Поспелов, сообщает Baza 5 сентября. Он действительно православный монах. И известен в определенных кругах.
С сумкой с черепом и костями он планировал отправиться в Москву, а затем в Петербург, чтобы передать останки на православную экспертизу, на предмет святости. И наживаться на них не планировал — наоборот, заявил, что хотел подарить их РПЦ.
Он подтвердил, что нашёл их на кладбище в Енисейске — под Красноярском. Но говорит, что ничего не копал — «просто отодвинул какой-то камушек и нашёл кости, которые «благоухали». Причем такие находки он делает не первый раз и раньше с вопросами от правоохранителей не сталкивался.
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Мужчина, который представлялся батюшкой, хотел провезти на поезде в сумке человеческие останки, но был задержан в здании центрального ж/д вокзала Красноярска. ⠀ Все произошло 31 августа. В настоящее время необычный пассажир даёт признательные показания. Я как юрист представляю интересы компании по обеспечению транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах Красноярского края. Мои Клиенты обеспечивают пропускной режим на таких объектах. Мужчина проходил в здание вокзала и в сумке пытался пронести человеческие кости, но на ленте-транспортёре, просвечивая багаж, сотрудники транспортной безопасности увидели вот такую картину 👉🏻 в карусели. ⠀ Мужчину задержали, проводили в караульное помещение. Он открыл сумку, а там череп и кости, причём от разных людей - это было очевидно, так как останки тел повторялись. Безопасники вызвали полицию, возбудили уголовное дело. Провели исследование костей, выяснилось, что мужчина в Енисейске раскапывал могилы, собирал останки и продавал их в Питере, как святые мощи. Возбуждено уголовное дело. Вот такая история в моей профессиональной практике.
Как выяснила «Фонтанка», в православном интернете Дионисий — довольно популярная личность. В сети его называют и афонским монахом, и известным исследователем, и переводчиком древних христианских текстов. В этом качестве он давал интервью православному информационному агентству еще в 2006 году.
В биографической справке уточняется, что он окончил аспирантуру в Институте всеобщей истории РАН (отделение палеографии, кодикологии и византийской дипломатики), и в последнее время в сферу его научных интересов входят тексты последователей исихазма — мистического православного учения о духовном преображении человека.
В сети можно найти его труды и рецензии на них. По мнению некоторых священнослужителей, он мог быть человеком, скрывающимся за проектом «Симеон Афонский», который сознательно использовал тексты восточного происхождения и маскировал их под православные, выдавая за практические советы о духовной жизни для христианина и для монаха.