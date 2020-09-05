Победить, не навредив. Восьмилетнему Кириллу требуется дорогая протонная терапия

«Сын заболел, когда ему не было и двух лет. В марте 2014 года у него увеличились лимфоузлы, поднялась температура, а руки и ноги сильно ослабли. Невролог направил Кирилла на обследование в больницу. Лишь когда провели магнитно-резонансную томографию, выяснилось, что у сына на шее рядом с позвоночником выросла опухоль, она проникала в позвоночный канал, сдавливая спинной мозг.

К этому моменту Кирилл уже не мог ни ходить, ни пошевелить рукой, его мучили страшные боли в спине. В московской клинике сына прооперировали и после биопсии опухоли определили, что это нейрофиброма – доброкачественная опухоль, возникающая из нервных клеток. Хирургам потребовалось еще две операции, чтобы полностью её удалить, лишь тогда Кирилл снова начал ходить.



Увы, нейрофиброма несколько раз рецидивировала. За свои восемь лет Кирилл перенёс семь операций, а сейчас врачи обнаружили новые опухоли, которые растут и всё сильнее пережимают спинной мозг. Удалить их хирурги не берутся из-за опасного расположения. Единственная возможность избавиться от нейрофибром – протонная терапия. Во время лечения протоны облучат только опухоли, не задевая окружающие ткани.



Государство не оплачивает протонную терапию при доброкачественных опухолях, а самим такую огромную сумму нам не потянуть. Умоляем, помогите!» Олеся Яцык, Магаданская область.



Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центро протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

