Победить, не навредив. Восьмилетнему Кириллу требуется дорогая протонная терапия
Кирилл несколько лет борется с нейрофиброматозом. Он перенёс семь операций, но болезнь не отступает - появились новые опухоли, и они пережимают спинной мозг. Из-за расположения их нельзя удалять, нужна протонная терапия. Но она не проводится за госсчёт при доброкачественных опухолях, а стоимость терапии более 2,5 млн рублей.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Кирилл Яцык, 8 лет.
Нейрофиброматоз 1-го типа.
Спасёт протонная терапия.
Стоимость 2 687 840. Собрано 1 648 359 руб. Не хватает1 1 039 481 руб.
«Сын заболел, когда ему не было и двух лет. В марте 2014 года у него увеличились лимфоузлы, поднялась температура, а руки и ноги сильно ослабли. Невролог направил Кирилла на обследование в больницу. Лишь когда провели магнитно-резонансную томографию, выяснилось, что у сына на шее рядом с позвоночником выросла опухоль, она проникала в позвоночный канал, сдавливая спинной мозг.
К этому моменту Кирилл уже не мог ни ходить, ни пошевелить рукой, его мучили страшные боли в спине. В московской клинике сына прооперировали и после биопсии опухоли определили, что это нейрофиброма – доброкачественная опухоль, возникающая из нервных клеток. Хирургам потребовалось еще две операции, чтобы полностью её удалить, лишь тогда Кирилл снова начал ходить.
Увы, нейрофиброма несколько раз рецидивировала. За свои восемь лет Кирилл перенёс семь операций, а сейчас врачи обнаружили новые опухоли, которые растут и всё сильнее пережимают спинной мозг. Удалить их хирурги не берутся из-за опасного расположения. Единственная возможность избавиться от нейрофибром – протонная терапия. Во время лечения протоны облучат только опухоли, не задевая окружающие ткани.
Государство не оплачивает протонную терапию при доброкачественных опухолях, а самим такую огромную сумму нам не потянуть. Умоляем, помогите!» Олеся Яцык, Магаданская область.
Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центро протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):
«У Кирилла множественные прогрессирующие нейрофибромы позвоночного канала. Они доброкачественные, но вызывают компрессию спинного мозга и нарушают работу нервной системы. Учитывая труднодоступность, характер роста и невозможность хирургического удаления, мальчику требуется проведение протонной терапии. Данный метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребёнка».
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».