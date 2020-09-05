Объединение архитекторов из Петербурга и Москвы за 18 часов придумало, как спасти город в случае тотального блэкаута. В воздух должны подняться летающие стратостаты с раздачей WI-FI и LTE, а на площадях и набережных появятся точки с портативными зарядками.

Фото: предоставлено творческим объединением Анны Кузнецовой и Евгения Зайцева /lunn_architecture

Творческое объединение петербурженки Анны Кузнецовой и москвича Евгения Зайцева заняло третье место в архитектурном конкурсе-эксперименте «21 идея для гибкого города», который в этом году впервые проводило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Из 629 заявок, поданных от жителей 14 стран, включая Германию, США, Аргентину и Португалию, в финал вышли 126. За 24 часа участники должны были определить системную проблему своего города и предложить ее решение. Анна и Евгений задумались о тотальном блэкауте. Спасти город, полностью отключенный от электричества, по их мнению, смогут система летающих стратостатов и автономные точки помощи населению.



Соавторы занявшего третье место в конкурсе «21 идея для гибкого города» проекта — архитекторы. Анна Кузнецова работает в петербургском архитектурном бюро «Студия 44» Никиты Явейна, а Евгений Зайцев — в «Главном архитектурно-планировочном управлении Москомархитектуры» в столице. Условия конкурса АСИ были таковы, что финалистам предлагалось представить на суд жюри проекты, разработанные всего за 24 часа. В полночь, 8 августа, им прислали задание: выбрать причину, которая подтолкнет город к трансформации, и описать ее способ. Среди вариантов в числе прочих: пандемия, наводнение, блэкаут, бедность, климатическая катастрофа.

«Мы сейчас живем в мире, в котором все зависит от электроэнергии. Даже телефон зарядить, компьютер — в случае отключения электричества мы будем полностью отключены от всех, — говорит Анна. — Я сталкивалась с такой проблемой, когда жила в Девяткино. Из-за того, что там вводили в эксплуатацию новые дома, остальные здания иногда отключали от электричества, и не всегда об этом не предупреждали. Мы решили, что блэкаут — это очень необычная и достаточно трудно решаемая проблема».



Среди причин, которые в теории могут оставить город без света, Анна и Евгений называют как природные катаклизмы, так и искусственную опасность. Например, геомагнитные проблемы, землетрясения высокой магнитуды, погодные условия: штормы, ураганы, бури и наводнения, последствия ядерного взрыва в верхних слоях атмосферы, преднамеренные электромагнитные помехи, а также действия кибертеррористов и скоординированные физические атаки на ключевые элементы электросетей.

«Останавливается метро, останавливаются поезда, перестают работать светофоры. Происходит транспортный коллапс, город встает в пробках. Скорее всего, у людей начнется паника — они не могут ниоткуда получить информацию, не работают телевизоры и интернет», — описывает Анна апокалиптичный сценарий. Теряются связь и освещение, останавливаются промышленные предприятия, торговля, системы доставки продуктов и вывоз мусора, в чрезвычайном положении оказываются медицинские учреждения. Вообще на такие случаи в мире придуманы резервные генераторы, но они, по словам авторов проекта, дорого стоят, и их доставка в город может занять несколько дней.



Проект размещения стратостатов Фото: предоставлено творческим объединением Анны Кузнецовой и Евгения Зайцева /lunn_architecture Проект размещения стратостатов Фото: предоставлено творческим объединением Анны Кузнецовой и Евгения Зайцева /lunn_architecture Проект размещения стратостатов Фото: предоставлено творческим объединением Анны Кузнецовой и Евгения Зайцева /lunn_architecture Проект размещения стратостатов Фото: предоставлено творческим объединением Анны Кузнецовой и Евгения Зайцева /lunn_architecture Проект размещения стратостатов Фото: предоставлено творческим объединением Анны Кузнецовой и Евгения Зайцева /lunn_architecture Сборно-разборные точки помощи населению Фото: предоставлено творческим объединением Анны Кузнецовой и Евгения Зайцева /lunn_architecture Сборно-разборные точки помощи населению Фото: предоставлено творческим объединением Анны Кузнецовой и Евгения Зайцева /lunn_architecture

Архитекторы считают, что в случае экстренного блэкаута первым делом нужно будет решить проблему информирования населения и коммуникаций: чтобы не было паники, людям нужно будет оставаться на связи друг с другом. Авторы проекта предлагают установить на крышах зданий стратостаты — каплеобразные летательные аппараты, оснащенные накопительными аккумуляторами и способные работать от солнечной энергии. Они смогут долгое время находиться в воздухе автономно, без подзарядки. Если город остается без света, стратостаты поднимаются в воздух, начинают раздавать WI-FI и посылать информационные оповещения. Шары работают как ретрансляторы сигнала сетей LTE, поднятые в воздух аппараты вместе формируют единую ячеистую сеть и таким образом могут передать сигнал от абонента через другие стратостаты к базовым станциям и в обратном направлении. Кроме того, они смогут освещать улицы в ночное время.

Как говорит Анна, подобные конструкции уже существуют. «Есть разработки таких стратостатов, в Африке проводились испытания этих приборов для раздачи WI-FI, — рассказывает девушка. — Их запускали в небо, и их покрытие позволяло раздать сеть на территорию радиусом 5 километров. Но мы в проекте предлагаем добавить к ним еще солнечные батареи и возможность раздачи LTE».



Вторая часть проекта — автономные точки помощи населению. Их развертывают в случае, если блэкаут длится несколько часов, а о месте их нахождения горожан информируют летающие стратостаты. «В любом городе есть концертные площадки, которые строятся из разборных конструкций. Мы решили, что будем использовать их для разворачивания точек помощи, чтобы люди в случае паники могли спокойно дойти до них без интернета, получить помощь или провести досуг», — поясняет Анна. Такие точки должны быть размещены в местах скопления людей — на набережных, широких улицах и проспектах, площадях и в скверах. За счет того, что конструкция является временной и сборно-разборной, на монтаж и демонтаж уходит небольшое количество времени. Предполагается, что эти точки будут оснащены портативными зарядками для телефонов, банкоматами, а также резервуарами для обеспечения населения питьевой водой и рефрижераторами для хранения продуктов питания, в этих местах оставшиеся без электричества жители города также смогут получить первую медицинскую помощь.



Пока эти идеи — лишь то, что архитекторы смогли придумать за 24 часа, отведенные на выполнение задания. «Мы хотим провести более глубокое исследование на тему блэкаутов, провести расчеты на случай отключения электричества на несколько дней — например, понять, какие объемы питьевой воды понадобятся населению, — резюмирует Анна. — Но подумываем и попробовать сделать прототип стратостата».

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

