Картошка и мидии: легенды и мифы белорусского импорта

Товарооборот между Россией и Белоруссией стремительно падает. Основные потери — с нашей стороны за счет снижения экспорта нефти. Однако «Фонтанка» нашла, чему порадоваться: вафли, пчелы и мидии — все еще стабильны, хотя динамика бананов тревожит.

автор фото Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Пока в Белоруссии горячо в соцсетях и на площадях, за кадром остается напряженная работа одного из ключевых государственных ведомств. Простым гражданам его работа неприметна — это белорусская таможня. При почти прозрачной границе и беспошлинном режиме наши страны в прошлом году обменялись товарами более чем на 35 млрд долларов. В этом году будет значительно меньше.



Потери наших экспортеров нефти и нефтепродуктам только за первое полугодие уже превысили 2,2 миллиарда долларов. Это сразу минус 67,9% к прошлогоднему уровню.



Куда меньше в деньгах, но не менее болезненны, потери поставщиков химических грузов (минус 199 млн долларов) и таинственного товара, проходящего в нашей таможенной статистике под кодом «SSSSSS». С припиской «СЕКРЕТНЫЙ КОД». Правда, тайны тут нет — речь не об оружии или о других аналогичных секретах — те в открытую таможенную статистику вообще никак не попадают. На самом деле речь о так называемом резервном коде, под которым, по большей части, проходят авиационные запчасти. И вот их-то нашим производителям удается отправлять в Белоруссию все меньше и меньше. Потери год к году составили за шесть месяцев 191 млн долларов (-13%).

Очень чувствительны, хотя и закономерны, потери российских поставщиков автомобилей и автозапчастей — минус 40% или 142 млн долларов в деньгах. У нас машины в этом году тоже мало, кто покупал. Нет машин, нет и шин. Их поставки обрушились 28% - до 46,5 млн долларов.

Не менее тяжко, чем нефтетрейдерам, пришлось торговцам бумагой и картоном. У них также потери на уровне двух третей от прошлогоднего объема. И хотя, масштабы у бумпрома, конечно, не те, что в нефтянке, лишиться 42 миллионов долларов выручки тоже то еще удовольствие. Аналогичные потери и у зерновых трейдеров — минус 66,5% довольно неубедительные 22 миллиона долларов выручки.



Так же две трети поставок потеряли и экспортеры неожиданного для наших широт товара — бананов. Если год назад их отправили в Белоруссию на 21 млн долларов то теперь всего на 9.

Из хороших новостей — мясо. Как это ни странно, но при весьма серьезных объемах импорта, Россия и сама поставляет в Белоруссию. Да, в десять раз меньше получает, но зато у них объемы экспорта мяса к нам падают (минус 10%), а у нас — растут сразу на 29% до не сказать, чтобы уж совсем символических 27,7 млн долларов.

Аналогичная ситуация с молоком — оттуда к нам падает на 2% (хотя все еще очень много — 328 млн долларов), а у нас растет на 16%. Да, в деньгах это всего 19 млн долларов, но все равно приятно.

В плюсе и поставщики бытовой химии (+11,3%), и кормов для животных (+16,7%). Никуда не деться братьям-белорусам без наших лекарств (+5%) и чая с кофе (+13,6%). Ну и главный праздник на улице поставщиков соевых бобов. Еще в прошлом году мы их отправляли на символические 1,1 млн долларов, а сейчас это уже вполне солидные 63 миллиона.



Также предлагаем тихо порадоваться за российских поставщиков пчел. Живых. Прирост к прошлому году — 13%. Правда, пчелы — настолько маленький товар, что переводить их в доллары не интересно. Достаточно сказать, что в штуках их примерно 13 тысяч. Что, конечно, уже вполне осязаемый повод для радости.

Ну и отдельные лучи поддержки — российским кондитерам, которые смогли в этом году послать белорусским сладкоежкам на 4% больше печенюшек, вафелек и шоколадок. В отличие от пчел тут не стыдно назвать цифру — 81,7 млн долларов.

Что же касается белорусских товаров, то примерно всё, что мы ждем увидеть в сводной таблице крупнейших категорий импорта, там присутствует. Сыр, цветы и колбаса показывают самый большой прирост в долларах. Грузовики и автобусы, а также запчасти к ним — в лидерах падения. Сразу минус 270 миллионов долларов всего за полгода. Зато тракторы — товар стабильный, кризис их не касается. Плюс 12% и честные 117 миллионов долларов. Минский тракторный завод в самый разгар коронавируса показал себя молодцом.



А вот белорусским производителям мяса и сахара — не сладко. Тревожно и за белорусские фрукты и овощи. Они все теряют десятки миллионов долларов. Их в нашей стране видят все реже и реже. Причем, стоит разрушить расхожий стереотип — знаменитая белорусская картошка далеко не самый главный продукт овощного экспорта к нам. И если год назад нам её за первые полгода послали хотя бы 20 тыс. тонн на 4,6 млн долларов, то теперь с ней совсем швах: всего 1,5 тысячи тонн на 800 тысяч долларов. Куда чаще благодарить белорусов нам надо за помидоры (16 млн долларов), морковку (6,5) и огурцы (6,3).

Для сравнения, за те же полгода в Россию привезли картофеля 286 тыс. тонн. Белорусов по объемам обогнали и Голландия, и Германия, и Пакистан. Больше всего шансов в овощных отделах российских магазинов можно встретить азербайджанскую картошку (69 тыс. тонн) и особенно — египетскую — 191 тыс. тонн). А белорусская картошка все больше остается в области фольклора.

К тому же фольклору можно отнести и хрестоматийные белорусские мидии и креветки. Статистика подтверждает: от них к нам за первое полугодие 2020 года действительно ввезли 900 кг консервированных моллюсков. Куда больше кальмаров с каракатицами и осьминогами. И речь именно о консервах. При этом — сюрприз! Хоть в нашей таможенной статистике этого и не видно, белорусские таможенники в своих документах отмечают сразу 21 тонну мороженных мидий, полученных из России. Расхождения российской и белорусской таможни могут быть связаны с особым режимом, действующим на нашей границе. По сути, импортеры, перевозя товар, не обязаны подавать таможенные декларации — речь идет лишь о заполнении статистических талонов.



Да, в нашей стране действительно активно растет индустрия выращивания мидий, и вот уже мы их вполне осязаемо экспортируем: за первое полугодие 2020 года мы заработали на них 25 млн долларов. И на флаге партии импортозамещения вполне можно размещать мидию. Аналогичная история с креветками. Да, мы их действительно импортируем из Белоруссии в «готовых или консервированных» на 8,9 млн долларов. Однако и в обратную строну посылаем мороженых креветок на 13 миллионов - 270 тонн, судя по данным белорусских таможенников.

Любопытно, что в Белоруссии наши мидии надолго не задерживаются. К примеру, во Францию, по данным национального статистического комитета Белоруссии, оттуда в этом году ушло 60 тонн моллюсков. Еще 20 тонн - в Румынию, а в соседнюю и не весьма по нынешним временам братскую Литву - и вовсе 82 тонны мидий. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»