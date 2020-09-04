Российские спортсмены установили мировые рекорды по скоростному восхождению на Эльбрус

Российский спортсмен Евгений Марков совершил рекордное скоростное восхождение на Эльбрус (высота 5 642 м) — высшую точку Европы. Как сообщает ТАСС в пятницу, 4 сентября, для этого уроженцу Свердловской области понадобилось всего 3 часа 12 минут, что стало лучшим достижением в мире.



Предыдущее достижение принадлежало поляку Андржею Баргиелю, который в августе 2010 года показал время 3 часа 23 минуты и 37 секунд. Рекордсменом в скоростном восхождении и спуске по-прежнему остается эквадорец Карл Эглафф (4:20:45).

