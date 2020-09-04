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04.09.2020 14:37
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Российские спортсмены установили мировые рекорды по скоростному восхождению на Эльбрус

Российский спортсмен Евгений Марков совершил рекордное скоростное восхождение на Эльбрус (высота 5 642 м) — высшую точку Европы. Как сообщает ТАСС в пятницу, 4 сентября, для этого уроженцу Свердловской области понадобилось всего 3 часа 12 минут, что стало лучшим достижением в мире.

Предыдущее достижение принадлежало поляку Андржею Баргиелю, который в августе 2010 года показал время 3 часа 23 минуты и 37 секунд. Рекордсменом в скоростном восхождении и спуске по-прежнему остается эквадорец Карл Эглафф (4:20:45).

Другой россиянин, Виталий Шкель (Кабардино-Балкарская республика), установил мировой рекорд по скоростному восхождению на обе вершины Эльбруса. Дистанцию «Поляна Азау (2 300 м) — западная вершина Эльбруса (5 642 м) — восточная вершина Эльбруса (5 621 м) — Поляна Азау (2 300 м)» он преодолел за 4 часа 53 минуты 34 секунды. Его предыдущий лучший результат был на час медленнее.

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Комментарии (1)

260675881
Новичок - кому вред, а кому и палка в дорогу.
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