«Самый смешной диктатор» вновь заслужил звание «Туркменский Рэмбо». На этот раз — стрельбой из «минигана»
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов показал силовикам свое мастерство владения огнестрельным оружием, расстреляв бочки из «минигана». Видео умения «лидера нации» стрелять из станкового пулемета и попадать в мишени опубликовали 4 сентября в Twitter.
«Стреляй как Бердымухамедов»: Президент Туркменистана взялся за миниган pic.twitter.com/dN3Ue0aX69— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 4, 2020
Гурбангулы Мяликгулыевич отстрелялся 2 сентября после выездного заседания Государственного совета безопасности, сообщило государственное информационное агентство Туркменистана ТДХ.
На полигоне сначала стреляли руководители военных и правоохранительных структур, а также вице-премьер и секретарь Государственного совета безопасности. После чего «лидер нации» осмотрел результаты стрельб и распорядился «улучшить навыки владения различными видами стрелкового оружия солдатами и офицерами», а потом сам взялся за дело под синхронные аплодисменты присутствующих.
Это уже не первая демонстрация силы и военных умений президента Туркменистана. В 2017 году Бердымухамедов показал генералам, как владеть ножом и стрелять из снайперской винтовки, заслужив звание «Туркменский Рэмбо».
Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамдов — президент Туркмении с 2007 года и владелец титула «лидера нации». Известен своими увлечениями, закрытой тоталитарной политикой и открытым культом личности.
В 2015 в Ашхабаде — столице Туркмении был открыт монумент «Аркадаг» (покровитель) — золотая 21-метровая статуя Бердымухамедова на коне, покрытая 24-каратным золотом. По всей стране диктатору установлены памятники, названы в честь него общественные места, учебные заведения и улицы.
Также Бердымухамедов предлагал бороться с коронавирусом запретом на слово «коронавирус», население страны от болезни хотел защитить дымом могильника, и приказал перекрасить все автомобили страны в белый цвет.