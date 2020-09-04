FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
04.09.2020 12:09
4
Печать

«Самый смешной диктатор» вновь заслужил звание «Туркменский Рэмбо». На этот раз — стрельбой из «минигана»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов показал силовикам свое мастерство владения огнестрельным оружием, расстреляв бочки из «минигана». Видео умения «лидера нации» стрелять из станкового пулемета и попадать в мишени опубликовали 4 сентября в Twitter.

Гурбангулы Мяликгулыевич отстрелялся 2 сентября после выездного заседания Государственного совета безопасности, сообщило государственное информационное агентство Туркменистана ТДХ.

На полигоне сначала стреляли руководители военных и правоохранительных структур, а также вице-премьер и секретарь Государственного совета безопасности. После чего «лидер нации» осмотрел результаты стрельб и распорядился «улучшить навыки владения различными видами стрелкового оружия солдатами и офицерами», а потом сам взялся за дело под синхронные аплодисменты присутствующих.

Это уже не первая демонстрация силы и военных умений президента Туркменистана. В 2017 году Бердымухамедов показал генералам, как владеть ножом и стрелять из снайперской винтовки, заслужив звание «Туркменский Рэмбо».

Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамдов — президент Туркмении с 2007 года и владелец титула «лидера нации». Известен своими увлечениями, закрытой тоталитарной политикой и открытым культом личности.

В 2015 в Ашхабаде — столице Туркмении был открыт монумент «Аркадаг» (покровитель) — золотая 21-метровая статуя Бердымухамедова на коне, покрытая 24-каратным золотом. По всей стране диктатору установлены памятники, названы в честь него общественные места, учебные заведения и улицы.

Также Бердымухамедов предлагал бороться с коронавирусом запретом на слово «коронавирус», население страны от болезни хотел защитить дымом могильника, и приказал перекрасить все автомобили страны в белый цвет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

260965961
До наших стерхов ему всё равно далеко.
Дядя Саша
А стреляет хорошо.
Pilat
От где мрак.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний