Глава коммунистов заявил о заслугах Гитлера в «сжигании в печах сволочей», которыми оказались «русские, евреи, поляки, цыгане и все остальные»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Адольф Гитлер сжигал в печах «сволочей», которыми были «русские, евреи, цыгане и поляки», а также «все остальные». Слова прозвучали во время его выступления 3 сентября у Кремлевской стены в честь 75-летия годовщины окончания Второй мировой войны, пишет 4 сентября Znak.
«Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь», — сказал Зюганов во время своего выступления у стен Кремля.
Скорее всего, Геннадий Андреевич сделал словесный «промах», который оперативно был скрыт в текстовой расшифровке его речи на официальном сайте КПРФ. Там фразу резко обрезали, оставив лишь: «Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. Здесь разгромили Гитлера».
То же самое произошло и с роликом, который был опубликован на Youtube-канале партии, но полная запись без цензуры все равно утекла в сеть.