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04.09.2020 10:56
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Глава коммунистов заявил о заслугах Гитлера в «сжигании в печах сволочей», которыми оказались «русские, евреи, поляки, цыгане и все остальные»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Адольф Гитлер сжигал в печах «сволочей», которыми были «русские, евреи, цыгане и поляки», а также «все остальные». Слова прозвучали во время его выступления 3 сентября у Кремлевской стены в честь 75-летия годовщины окончания Второй мировой войны, пишет 4 сентября Znak.

«Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь», — сказал Зюганов во время своего выступления у стен Кремля.

Скорее всего, Геннадий Андреевич сделал словесный «промах», который оперативно был скрыт в текстовой расшифровке его речи на официальном сайте КПРФ. Там фразу резко обрезали, оставив лишь: «Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. Здесь разгромили Гитлера».

То же самое произошло и с роликом, который был опубликован на Youtube-канале партии, но полная запись без цензуры все равно утекла в сеть.

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Комментарии (36)

тат2007amg
Зюге пора напомнить, что "Коммунизм - это молодость мира, и его возводить молодым"..
AVS_spb
Устная речь не предполагает использование кавычек при высказывании мыслей третьих лиц. Это скорее не столько оговорка, сколько неудачно приведенная "прямая речь" от лица тех, кто сжигал. Для них все сжигаемые были недолюдьми. Конечно, Г.Зюганов не имел в виду то, в чем его здесь обвинили или кому-то послышалось. Это, наверное, можно рассматривать как казус, курьёз, хотя тема для шуток неподходящая.
вадики
Да всё это политбюро и ВВП и Зюгу и Жира все вот это Дедское политбюро в отставку на пенсию!!Достали в доску в печёнки!!!!
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