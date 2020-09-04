Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Адольф Гитлер сжигал в печах «сволочей», которыми были «русские, евреи, цыгане и поляки», а также «все остальные». Слова прозвучали во время его выступления 3 сентября у Кремлевской стены в честь 75-летия годовщины окончания Второй мировой войны, пишет 4 сентября Znak.



«Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь», — сказал Зюганов во время своего выступления у стен Кремля.