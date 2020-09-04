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04.09.2020 09:04
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Metoo в петербургском бизнес-центре. Начальник бригады уборщиц задержан после заявления об изнасиловании

Бригадир уборщиц клининговой компании задержан после работы в одном из бизнес-центров Московского района. Он покусился на честь подчиненной, она не стала молчать.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 сентября, в полицию 20-летняя гражданка среднеазиатской республики пришла утром 3 сентября. По её словам, непосредственный начальник, 39-летний гражданин Таджикистана, днем раньше после работы на объекте запер её в одном из помещений и изнасиловал.

Мужчину задержали в том же бизнес-центре. Пока в отношении него составлен протокол о «нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

Чёрт Опасный
Мытожа - это когда дамочки на ровном месте выдумывают то, что с ними могло случиться лет пятьдесят назад, ага.
А тут обычное преступление.

Радует лишь одно, а именно то, что незаконно находящийся на территории РФ таджик насилует пока лишь своих соотечественниц.

А вообще, при наличии в стране безработицы, использовать иностранную рабочую силу - это мерзость.
vic_5e4cd1938d1a8
Автор, редакция, ну что за обезьяничье с американского сленга- "metoo". По русски говорить уже интеллекта не хватает. Походя навязываете чуждую культуру ради "красивого" заголовка.
Wuhan Proletarian
Бывают в жизни злые шутки – сказал петух, слезая с утки
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