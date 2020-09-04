Metoo в петербургском бизнес-центре. Начальник бригады уборщиц задержан после заявления об изнасиловании
Бригадир уборщиц клининговой компании задержан после работы в одном из бизнес-центров Московского района. Он покусился на честь подчиненной, она не стала молчать.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 сентября, в полицию 20-летняя гражданка среднеазиатской республики пришла утром 3 сентября. По её словам, непосредственный начальник, 39-летний гражданин Таджикистана, днем раньше после работы на объекте запер её в одном из помещений и изнасиловал.
Мужчину задержали в том же бизнес-центре. Пока в отношении него составлен протокол о «нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.