Лукашенко «перетряхивает» чиновников и силовиков. Постов лишились главы КГБ и Совбеза
Президент Белоруссии провел кадровые перестановки, которые ранее анонсировали на государственном телевидении республики.
«Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения. Уже известно, что сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя КГБ», — сообщает 3 сентября издание Tut.by.
Александр Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Валерия Вакульчика. Бывший руководитель комитета государственной безопасности республики теперь будет секретарем Совета безопасности. Председателем КГБ Беларуси стал экс-глава комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель. У КГК пока нет главы, только исполняющий обязанности Василий Герасимов.
Вячеслав Россолай, который ранее занимал должность заместителя директора по маркетингу и развитию ОАО «Агат — электромеханический завод», назначен замом председателя Госкомвоенпрома.
Также Лукашенко сменил руководство в нескольких районах Гомельской области.
Президент Белоруссии периодически прибегает к тактике кадровых перестановок, которую он сам называет «перетряхивание». «Я их перетряхивал, перетряхиваю и буду перетряхивать», — заявил в свое время Лукашенко о правительстве. Последний раз он использовал этот метод в 2018 году.