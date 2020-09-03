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03.09.2020 11:51
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Лукашенко «перетряхивает» чиновников и силовиков. Постов лишились главы КГБ и Совбеза

Президент Белоруссии провел кадровые перестановки, которые ранее анонсировали на государственном телевидении республики.

«Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения. Уже известно, что сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя КГБ», — сообщает 3 сентября издание Tut.by.

Александр Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Валерия Вакульчика. Бывший руководитель комитета государственной безопасности республики теперь будет секретарем Совета безопасности. Председателем КГБ Беларуси стал экс-глава комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель. У КГК пока нет главы, только исполняющий обязанности Василий Герасимов.

Вячеслав Россолай, который ранее занимал должность заместителя директора по маркетингу и развитию ОАО «Агат — электромеханический завод», назначен замом председателя Госкомвоенпрома.

Также Лукашенко сменил руководство в нескольких районах Гомельской области.

Президент Белоруссии периодически прибегает к тактике кадровых перестановок, которую он сам называет «перетряхивание». «Я их перетряхивал, перетряхиваю и буду перетряхивать», — заявил в свое время Лукашенко о правительстве. Последний раз он использовал этот метод в 2018 году.

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Комментарии (5)

victor_k
Я за Батьку.
Молодец.
BrotherRabbit
Прямо настоящий монарх. Просто загляденье!
RemyMartin
На измену подсел таракан. Наверно свою еду министров заставляет пробовать перед харчеванием.
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