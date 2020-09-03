Российские элиты оказались в десятке худших. Главная причина — отсутствие доверия народа
Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» опубликовали исследование качества элит 32 стран мира. В этом рейтинге Россия заняла 23-е место, соседствуя одновременно с Саудовской Аравией и Ботсваной, пишет РБК 3 сентября.
Мировые элиты были оценены по четырем категориям: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность, а также по 72 показателям. Авторы исследования уточнили, что элиты высокого качества своей деятельностью создают дополнительные ценности для всего общества, низкого качества — присваивают общие богатства себе, мешая развитию страны.
Самые качественные элиты представлены в Сингапуре. Далее идет Швейцария, Германия и Великобритания. На пятом месте оказались США. Китай занял 12-е место, Польша — 13-е, Казахстан — 19-е, Индонезия — 20-е и Мексика — 21-е место. На последнем месте оказался Египет.
Для России, которая заняла 23-е место, характерен высокий разброс в данных индекса, отметили исследователи из «Сколково». Например, наша страна имеет высокие показатели по макроэкономической политике, а по инфляции вообще занимает 1-е место https://www.fontanka.ru/2020/08/17/69425971/. А вот оценки административной децентрализации и вовлеченности в глобальную экономику куда хуже. Также исследователи подчеркнули, что Россия имеет высокие барьеры для иностранных инвестиций, что вызвано высокими политическими рисками внутри страны и агрессивной геополитикой.
Президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов и ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов прокомментировали результаты исследования и отметили главную причину низкого качества российской элиты — отсутствие доверия.
«Одна из главных российских проблем, представляющих собой одновременно и причину, и следствие ограниченного качества элит, — это повсеместное отсутствие доверия: правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнес не доверяют друг другу и государству. Это увеличивает расходы на ведение бизнеса, толкает частный бизнес в объятия государства для защиты и изъятия ренты, уменьшает эффективность институтов, заменяя их личными решениями, и в конечном счете выдавливает капитал и мозги из страны», — отметили Андрей Шаронов и Рубен Ениколопов.