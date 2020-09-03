Российские элиты оказались в десятке худших. Главная причина — отсутствие доверия народа

Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» опубликовали исследование качества элит 32 стран мира. В этом рейтинге Россия заняла 23-е место, соседствуя одновременно с Саудовской Аравией и Ботсваной, пишет РБК 3 сентября.



Мировые элиты были оценены по четырем категориям: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность, а также по 72 показателям. Авторы исследования уточнили, что элиты высокого качества своей деятельностью создают дополнительные ценности для всего общества, низкого качества — присваивают общие богатства себе, мешая развитию страны.

