Опрос показал, что две трети россиян не знают, когда началась Вторая мировая война
67% россиян не смогли назвать правильную дату начала Второй мировой войны. Такие данные приводит ВЦИОМ 2 сентября по итогам своего опроса.
Правильный ответ (1 сентября 1939 года) дали 33% россиян, большинство из них молодые люди 18–24 лет (54%). 48% опрошенных считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году. Еще 8% респондентов назвали другие даты.
Основной причиной начала Второй мировой войны, по мнению россиян, являлось желание Германии захватить весь мир. Об этом заявили 18% опрошенных ВЦИОМ. Второй по значимости причиной стала борьба стран за ресурсы (8%), третьей — разногласия между странами и мировая политика (8%). Треть россиян не смогли ответить на этот вопрос (38%).
На вопрос о союзниках и противниках СССР большинство опрошенных отвечают верно. 58% россиян союзной державой считают США, 52% — Великобританию, 26% — Францию. Еще 5% к нашим союзникам причисляют Польшу и Китай, 4% — Монголию, 2% — Украину, Белоруссию и Чехословакию.
Противниками СССР обозначают Германию (77% опрошенных), Японию (36%), Италию (33%), Румынию (16%), Польшу (11%), Венгрию и Финляндию (8%).
Также в опросе исследуется тема вклада СССР и других стран в победу во Второй мировой войне. 86% считают основным победителем СССР. Следующей страной по значимости называют США (32%), затем Великобританию (29%). 40% опрошенных Россиян считают, что Франция внесла незначительный вклад в победу. Такого же мнения по поводу Китая придерживается 36% респондентов.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года со вступления армии Германии на территорию Польши. В ней участвовали, по разным данным, около 60 стран. Продлилась война до 2 сентября 1945 года — даты капитуляции Японии, союзника Германии. Немецкое правительство подписало акт капитуляции 8 мая (9 мая по Москве) 1945 года, тем самым завершив Великую Отечественную войну между СССР, США, Великобританией и Нацистской Германией (22 июня 1941 года — 9 мая 1945 года).