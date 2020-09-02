Опрос показал, что две трети россиян не знают, когда началась Вторая мировая война

67% россиян не смогли назвать правильную дату начала Второй мировой войны. Такие данные приводит ВЦИОМ 2 сентября по итогам своего опроса.

Правильный ответ (1 сентября 1939 года) дали 33% россиян, большинство из них молодые люди 18–24 лет (54%). 48% опрошенных считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году. Еще 8% респондентов назвали другие даты.

Основной причиной начала Второй мировой войны, по мнению россиян, являлось желание Германии захватить весь мир. Об этом заявили 18% опрошенных ВЦИОМ. Второй по значимости причиной стала борьба стран за ресурсы (8%), третьей — разногласия между странами и мировая политика (8%). Треть россиян не смогли ответить на этот вопрос (38%).