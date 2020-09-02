«Бери и вдыхай. И всё — жди прихода». Сурков написал стихотворение о том, что для свободы наркотики ему не нужны

Бывший помощник Путина, которого называли «серым кардиналом российской политики», Владислав Сурков, написал очередное стихотворение. Оно опубликовано 2 сентября в журнале «Русский пионер».



«Сурков написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному», — гласит подводка к произведению. Начинается стихотворение с возможного намека на недавний уход с госслужбы Суркова.

