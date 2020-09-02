«Бери и вдыхай. И всё — жди прихода». Сурков написал стихотворение о том, что для свободы наркотики ему не нужны
Бывший помощник Путина, которого называли «серым кардиналом российской политики», Владислав Сурков, написал очередное стихотворение. Оно опубликовано 2 сентября в журнале «Русский пионер».
«Сурков написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному», — гласит подводка к произведению. Начинается стихотворение с возможного намека на недавний уход с госслужбы Суркова.
я снова один
мне дали свободу
зачем <...> (название наркотика, которое запрещено упоминать в СМИ. — Прим. ред.)?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и всё — жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
Судя по продолжению, Суркова в нынешней ситуации всё устраивает. Впрочем, каждый может прочитать намеки экс-помощника Путина по-своему.
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и всё — не дыши
Владислав Сурков регулярно выступал в качестве колумниста «Русского пионера» и ранее. Например, со стихотворением о весне или колонкой о Дне влюбленных.