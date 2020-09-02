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02.09.2020 11:16
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«Бери и вдыхай. И всё — жди прихода». Сурков написал стихотворение о том, что для свободы наркотики ему не нужны

Бывший помощник Путина, которого называли «серым кардиналом российской политики», Владислав Сурков, написал очередное стихотворение. Оно опубликовано 2 сентября в журнале «Русский пионер».

«Сурков написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному», — гласит подводка к произведению. Начинается стихотворение с возможного намека на недавний уход с госслужбы Суркова.

я снова один

мне дали свободу

зачем <...> (название наркотика, которое запрещено упоминать в СМИ. — Прим. ред.)?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и всё — жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

Судя по продолжению, Суркова в нынешней ситуации всё устраивает. Впрочем, каждый может прочитать намеки экс-помощника Путина по-своему.

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и всё — не дыши

Владислав Сурков регулярно выступал в качестве колумниста «Русского пионера» и ранее. Например, со стихотворением о весне или колонкой о Дне влюбленных.

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Комментарии (5)

Ilja2911
В потолке открылись люки
Из них хлынула вода
Не волнуйтесь , это глюки
Так бывает иногда .

Это шутка. А вообще Страшно конечно , когда такие стихи пишет . Советник 👆самого .
daisychain
Это как с Алоизычем - художник из него был неплохой, а политик так себе.
Тут тоже - объективно, поэт из Суркова неплохой.
Ярополк
"Навсёкал" тут...
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