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01.09.2020 17:34
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В Буграх открылась школа с углубленным изучением английского — первая во Всеволожском районе

Новая английская школа во Всеволожском районе Ленинградской области приняла первых учеников — всего 950 человек. 1 сентября на торжественном открытии присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

<br><br>фото: пресс-служба&nbsp;ГК «Арсенал-Недвижимость»


фото: пресс-служба ГК «Арсенал-Недвижимость»
<br><br>фото: пресс-служба&nbsp;ГК «Арсенал-Недвижимость»<br>


фото: пресс-служба ГК «Арсенал-Недвижимость»

Бугровская СОШ №2 получила статус многопрофильной школы вариативного языкового образования и стала единственным бюджетным учреждением во Всеволожском районе, где профильным предметом является английский язык. Его начнут преподавать факультативно с первого класса, а со второго будут проходить полноценные уроки. Также ученики школы смогут изучать французский, немецкий и китайский языки. Образовательную модель школы разработали совместно с Российским педагогическим университетом имени А.И. Герцена, чьи лучшие выпускники вошли в преподавательский состав.

Здание школы оборудовано современным спортивным залом с необходимым инвентарем и стадионом с 250-метровой беговой дорожкой. Ученики смогут практиковаться и в отдельных видах спорта — для этого здесь есть столы для тенниса, волейбольная, баскетбольная и тренажерная площадки.

Школа с углубленным изучением иностранных языков является частью жилого квартала «Энфилд», девелопер проекта — ГК «Арсенал-Недвижимость». Также на территории ЖК скоро появятся два детских сада, открытие первого из них запланировано на 2021 год. Школа находится на аллее Ньютона — новой пешеходной улице с фонтанами, проходящей через весь квартал.

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