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28.08.2020 18:13
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Maserati на Крестовском разбилась, не вписавшись в ворота парка

Одна из пострадавших в ночном ДТП на Крестовском острове в Петербурге находится в реанимации, а за рулём «бешеного» Maserati Quattroporte был 24-летний мужчина, сообщает «Мегаполис» со ссылкой на подругу пострадавших.

ДТП на Рюхиной улице, 8, напомним, произошло 28 августа около 3:50. По данным УГИБДД, «Мазерати» врезалась в ограду парка, пострадали три женщины, водитель разыскивается.

Подруга пострадавших рассказала «Мегаполису», что за рулём был молодой мужчина. Три приятельницы 33, 34 и 38 лет познакомились с ним в ресторане, и он пригласил их покататься. Врезавшись в ворота, парень бросил раненых и сбежал. Одна из них сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии, у другой сломана челюсть. На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что машина получила сильные повреждения.

Фото: megapolisonline.ru
Фото: megapolisonline.ru
Фото: megapolisonline.ru
Фото: megapolisonline.ru

Полицейские сняли отпечатки пальцев на руле и уже установили личность водителя, а женщины его опознали по фотографии, пишет «Мегаполис». Ему 24 года. По данным «Фонтанки», 24-летний владелец «Мазерати» ездит неаккуратно: на нём числится 19 нарушений ПДД с начала года.

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