Одна из пострадавших в ночном ДТП на Крестовском острове в Петербурге находится в реанимации, а за рулём «бешеного» Maserati Quattroporte был 24-летний мужчина, сообщает «Мегаполис» со ссылкой на подругу пострадавших.

ДТП на Рюхиной улице, 8, напомним, произошло 28 августа около 3:50. По данным УГИБДД, «Мазерати» врезалась в ограду парка, пострадали три женщины, водитель разыскивается.

Подруга пострадавших рассказала «Мегаполису», что за рулём был молодой мужчина. Три приятельницы 33, 34 и 38 лет познакомились с ним в ресторане, и он пригласил их покататься. Врезавшись в ворота, парень бросил раненых и сбежал. Одна из них сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии, у другой сломана челюсть. На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что машина получила сильные повреждения.