Стамбург: Мечеть на «Горьковской» начала транслировать намаз через громкоговорители
Коронавирусные ограничения привели верующих к публично совершаемой молитве. Призывы муэдзина днем 28 августа слушали жители Петроградской стороны.
О том, что молитвы теперь слышны на всех улицах, примыкающих к «Горьковской», около 13.30 сообщает фотокорреспондент «Фонтанки». К Соборной мечети его привлек призыв через громкоговорители. И не только его. Пешеходы, среди которых были и туристы, спрашивали друг друга, не в Стамбуле ли они оказались. Перед мечетью, как на островках, сидели молящиеся, которые внимали молитве. Всего порядка ста человек.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
В Соборной мечети «Фонтанке» объяснили, что это пятничный намаз, он читается коллективно. Сейчас во дворе примерно сто пятьдесят человек, сидят они в шахматном порядке.
«Я живу на Крюковом канале, там напротив Никольская церковь. И каждый день несколько раз колокола бьют. Каждый день по нескольку раз. У нас по пятницам только, — провёл аналогию служитель и добавил: — Полтора часа идёт. Это все знают, правительство знает. У нас до 7:30 никакого шума нет. Мы законопослушные люди».