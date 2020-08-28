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28.08.2020 14:16
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Стамбург: Мечеть на «Горьковской» начала транслировать намаз через громкоговорители

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Коронавирусные ограничения привели верующих к публично совершаемой молитве. Призывы муэдзина днем 28 августа слушали жители Петроградской стороны.

О том, что молитвы теперь слышны на всех улицах, примыкающих к «Горьковской», около 13.30 сообщает фотокорреспондент «Фонтанки». К Соборной мечети его привлек призыв через громкоговорители. И не только его. Пешеходы, среди которых были и туристы, спрашивали друг друга, не в Стамбуле ли они оказались. Перед мечетью, как на островках, сидели молящиеся, которые внимали молитве. Всего порядка ста человек.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Соборной мечети «Фонтанке» объяснили, что это пятничный намаз, он читается коллективно. Сейчас во дворе примерно сто пятьдесят человек, сидят они в шахматном порядке.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Я живу на Крюковом канале, там напротив Никольская церковь. И каждый день несколько раз колокола бьют. Каждый день по нескольку раз. У нас по пятницам только, — провёл аналогию служитель и добавил: — Полтора часа идёт. Это все знают, правительство знает. У нас до 7:30 никакого шума нет. Мы законопослушные люди».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (29)

Сергей Емельянов
В большом городе все друг другу мешают, но надо как-то жить и договариваться.
Nationalverrater_2
результат целенаправленной политики власти замещения коренного населения покорными азиатами. Властепатриоты и их отпрыски тут жить не планируют - натырят бабла и свалят к бездуховным натовксим вражинам - в свои скрепные виллы и шале на Лазурщине и Лондонщине. Это ИМЕННО ПОЛИТИКА ВЛАСТИ, а не
самотёчный процесс
hedgehog_
да-да. необходимо еще кришнаитов выкопать и гонять по невскому. харя рамы, харя кришны.
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