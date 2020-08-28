Встречные микроавтобусы «Тойота» столкнулись в Якутии, пострадали 16 человек
Один человек погиб и 16, в том числе дети, попали в больницу в результате ДТП в Таттинском районе Якутии 28 августа.
Как сообщает ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия), на 236-м километре федеральной автодороги «Колыма» у населённого пункта Черкех столкнулись два микроавтобуса «Тойота Хайс». Среди пострадавших четыре ребёнка. Минздрав Якутии со ссылкой на Таттинскую ЦРБ передаёт, что скорая помощь доставила 16 человек в больницу села Ытык-Кюель. Одна женщина (пассажирка) скончалась на месте ДТП, двое экстренно прооперированы.
По предварительной версии УГИБДД, на встречную полосу выехал водитель Toyota Hiace Regius, пишет SakhaLife.
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