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28.08.2020 11:56
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Четверо полицейских Петербурга легли в борьбе со спросом на наркотики. Проститутка отделалась

УСБ собрало вместе четырех лейтенантов. Они умудрились скопом навалиться на петербуржца, кому их девица порекомендовала наркотик.

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

По информации «Фонтанки», в ночь на 28 августа четверо оперативников уголовного розыска города превратились в головную боль для начальства Центрального района. Сотрудники Управления собственной безопасности главка свезли всех их неприятным образом в кабинеты Следственного комитета. Мартиролог представим в конце текста, а пока нужно бы передать хитрости их провалившейся комбинации. Тут, как говорится, по версии следствия.

Все случилось еще в новогодние праздники. Под конец народного гулянья, ночью 12 января, 19-летний респектабельный студент городского вуза решил вдарить по продажной любви. И он быстро ее нашел. Обворожительная согласовала цену, время, условия (мало ли какие предпочтения), а заодно предложила скрасить разврат спецсредствами. Помимо секс-шоп-изделий девушка приятная в любой позе попросила угостить ее наркотиком. А взять его легко оказалось можно в условленном месте. Вы же знаете — закладка называется. Местом оказалась парадная в доме 12 в Саперном переулке. Бедолага туда и пришел и взял. С этого момента немного нетрезвый юноша начал понимать, как устроен мир. А мир ласк в особенности.

Когда он вышел на улицу, увидел много лишних фигур вокруг себя. Четырех. Тут бы нужен восклицательный знак. Но это для начала. Затем его неласково положили на холодный асфальт. Зелье вынули и начали объяснять перспективы на ближайшее будущее:

— уголовное дело по наркоте — раз;

— новости о нем в СМИ — два;

— для социальных сетей — сюжет о проститутке — три.

Последние два довода — не публицистический вымысел: «…создавая у него страх неблагоприятных последствий в случае придания гласности факта его задержания…» — цитата из материалов уголовного дела. Кстати, именно поэтому «Фонтанка» не идет на поводу у красавцев, умалчивая имя так оригинально пострадавшего.

Делать было нечего, и молодой человек согласился на 150 тысяч российских рублей — «и разбегаемся». Но непосредственно в карманах у него было негусто. Фея же была в доле, понимала, что свою сумму надо брать вперед. Его выручил товарищ, собрал все что мог — 99 тысяч. В таких случаях пишут — отпустили «без надлежащего оформления».

Окончательно протрезвев и проанализировав позор, герой-любовник все же набрался возмущения и пришел в УСБ. Там решили понаблюдать за семерыми отважными. Установили аккаунт дамы по вызову, и так далее и тому подобное. В общем, подработали, убедившись, что это вовсе не оговор.

И вот к вечеру 27 августа вместе собрали:

— старшего лейтенанта 78-го отдела полиции Центрального района Кириенко (8 лет уже работает, между прочим);

— лейтенанта 78-го отдела Куреева (4 года стажа);

— лейтенанта 78-го отдела Романова (те же 4 года);

— младшего лейтенанта 78-го отдела Козырева (2 года службы).

Всем им уже не грозит, а есть уголовное дело по взятке и превышению полномочий. Рано утром сегодня, 28 августа, товарищи Кириенко, Куреев, Козырев оказались в изоляции. Их коллегу Романова отпустили на подписку. Из четверых только он решил: мол, согласен, было дело на Саперном.

Что до индивидуалки, назовем ее Настенькой, то настроение ей, конечно, подпортили, но и она молчать не стала.

Есть и еще нюанс. Похоже, это был не экспромт. Тут, как ни обидно, теперь все от шлюхи зависит.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

262459131
Как можно написать настолько нечитабельный текст.
УСБ, копеечку тоже не упустит. Но тут.. Плугин объявил борьбу с коррупцией!!! Очистить ряды от «оборотней»💪🤣🤣🤣 присядут горе рэкитиры🤣🤣🤣
261188011
Вспомнил Лукашенко с его фразой о "лишних рабочих на заводах, которые бастуют"... Вот и тут "лишние штатные единицы" в полиции - одни в рабочее "разводят" граждан, крышуют проституток (не удивлюсь, если она еще и агентом оформлена), а другая часть их с успехом ловит ( только после заявления граждан, но ни разу по своей инициативе.... удивительно, да?). Все при деле. Может пора разобраться с задачами, функциями и структурой полиции, а не содержать за государственный счет таких борцов с наркоманией-проституцией-угонами и борцов с этими борцами ?
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